https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/kimyasal-koku-korku-yaratti-bolgeye-afad-kimyasal-biyolojik-radyolojik-nukleer-tehditler-ekipleri-1088873371.html
Kimyasal koku korku yarattı: Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik, Radyolojik Nükleer Tehditler ekipleri gönderildi
Kimyasal koku korku yarattı: Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik, Radyolojik Nükleer Tehditler ekipleri gönderildi
Sputnik Türkiye
Sakarya'da halkı korkutan kimyasal koku ihbarları üzerine bölgede AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri inceleme yaptı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T23:10+0300
2024-10-05T23:10+0300
2024-10-05T23:11+0300
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sakarya
kimyasal
kimyasal atık
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afad
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Sakarya Arifiye ilçesinde kimyasal koku bölge sakinlerini tedirgin etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yoğun ihbarlar sonucunda koku ile ilgili inceleme başlatıldı. Bölgeye 6 uzman personel ve 2 araçtan oluşan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve jandarma ekiplerini sevk edildi. Fabrikada inceleme başlatıldıSakarya Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu bilgileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/balik-olumleri-konusunda-uzmanindan-uyari-kendisi-bile-dayanamayip-oluyor-sakin-tuketmeyin-1087375282.html
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sakarya, kimyasal, kimyasal atık, kimyasal madde, koku, afad
sakarya, kimyasal, kimyasal atık, kimyasal madde, koku, afad
Kimyasal koku korku yarattı: Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik, Radyolojik Nükleer Tehditler ekipleri gönderildi
23:10 05.10.2024 (güncellendi: 23:11 05.10.2024)
Sakarya'da halkı korkutan kimyasal koku ihbarları üzerine bölgede AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri inceleme yaptı.
Sakarya Arifiye ilçesinde kimyasal koku bölge sakinlerini tedirgin etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yoğun ihbarlar sonucunda koku ile ilgili inceleme başlatıldı. Bölgeye 6 uzman personel ve 2 araçtan oluşan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve jandarma ekiplerini sevk edildi.
Fabrikada inceleme başlatıldı
Sakarya Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu bilgileri paylaştı:
"İlgili birimlerimiz tarafından numuneler alınmış ve Çevre Şehircilik ekiplerimizce de söz konusu bölgede faaliyet gösteren bir fabrikada inceleme başlatılmıştır. Yapılan çalışmalarda kokunun oluştuğu alanda insan sağlığına etki edecek bir soruna neden olmadığı anlaşılmıştır. Gerekli incelemeler ekiplerimizce devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."