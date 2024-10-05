https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/kimyasal-koku-korku-yaratti-bolgeye-afad-kimyasal-biyolojik-radyolojik-nukleer-tehditler-ekipleri-1088873371.html

Kimyasal koku korku yarattı: Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik, Radyolojik Nükleer Tehditler ekipleri gönderildi

Kimyasal koku korku yarattı: Bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik, Radyolojik Nükleer Tehditler ekipleri gönderildi

Sputnik Türkiye

Sakarya'da halkı korkutan kimyasal koku ihbarları üzerine bölgede AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri inceleme yaptı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T23:10+0300

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türkiye

sakarya

kimyasal

kimyasal atık

kimyasal madde

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Sakarya Arifiye ilçesinde kimyasal koku bölge sakinlerini tedirgin etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yoğun ihbarlar sonucunda koku ile ilgili inceleme başlatıldı. Bölgeye 6 uzman personel ve 2 araçtan oluşan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve jandarma ekiplerini sevk edildi. Fabrikada inceleme başlatıldıSakarya Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu bilgileri paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/balik-olumleri-konusunda-uzmanindan-uyari-kendisi-bile-dayanamayip-oluyor-sakin-tuketmeyin-1087375282.html

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