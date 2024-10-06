https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/italyada-iki-firmaya-boeing-sorusturmasi-6-bin-ucak-parcasina-el-konuldu-1088874512.html

İtalya'da iki firmaya Boeing soruşturması: 6 bin uçak parçasına el konuldu

İtalya'da iki firmaya Boeing soruşturması: 6 bin uçak parçasına el konuldu

Sputnik Türkiye

İtalya'da Boeing'in "B787 Dreamliner" uçakları için bileşenler üreten 2 firmaya, uyumsuz parçalar tedarik ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T01:06+0300

2024-10-06T01:06+0300

2024-10-06T01:06+0300

ekonomi

boeing

uçak

uçak kazası

italya

yedek parça

üretim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/45/1013254561_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4246679a0c8830ae7d865d91919450ff.jpg

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Brindisi kentinde faaliyet gösteren 2 havacılık şirketine, Boeing 787 Dreamliner uçaklarına sağladıkları parçaların gereken standartlara uygun olmaması nedeniyle Brindisi Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı.Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin ifadesi alındı, iki şirket de incelendi.Brindisi merkezli havacılık firmalarının, 787 Dreamliner'ın özellikle 44 ve 46. sektörlerinin üretimi için Leonardo-Aerostrutture'ye uyumsuz bileşenler tedarik ettiği saptandı.Altı bin uçak parçasına el konulduSöz konusu uyumsuz bileşenlerin, uçuş güvenliği üzerinde etkisi olabilecek, statik ve stres direnci özellikleri önemli ölçüde daha düşük parçalar olduğu belirlendi.Savcılığın talimatıyla yaklaşık 6 bin uçak parçasına niteliksel incelemeler için el konuldu. Bilirkişiler, bazı parçalarda bileşenlerin uygunsuzluğunu belgeledi.Uçağın yapısal bileşenlerini oluşturmak için titanyum alaşımı yerine saf titanyum kullanıldığı ve kullanılan alüminyum alaşımlarının da beklenenden farklı olduğu iddia edildi.Basında çıkan diğer haberlerde de Brindisi'de dün başlayan bu soruşturmanın, iki şirket hakkında 2021'de tamamlanan bir başka soruşturmaya dayandığı belirtildi.Dünyanın önde gelen çok sayıda hava yolu firması uzun hat uçuşlarında Boeing 787 Dreamliner uçaklarını kullanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/boeing-ucak-uretimlerini-durdurdu-30-bin-isci-grevde-1087984164.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boeing, uçak, uçak kazası, italya, yedek parça, üretim