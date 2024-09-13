https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/boeing-ucak-uretimlerini-durdurdu-30-bin-isci-grevde-1087984164.html
Boeing uçak üretimlerini durdurdu: 30 bin işçi grevde
Boeing uçak üretimlerini durdurdu: 30 bin işçi grevde
Sputnik Türkiye
ABD'nin Seattle ve Portland bölgelerinde bulunan Boeing fabrikalarındaki işçiler, önerilen maaş zammını az bulunca grev kararı aldı. Önerilen dört yıllık yüzde... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T13:36+0300
2024-09-13T13:36+0300
2024-09-13T13:36+0300
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ABD'de Boeing firmasında çalışan 30 bin işçi grev kararı aldı.Perşembe günü aralarında yaptıkları oylama sonucunda Boeing çalışanları ABD'deki fabrikalardaki işçilerini bırakıp greve katılma kararı aldı. İşçilerin, şirketin teklif ettiği dört yıllık yüzde 25'lik maaş artış oranını kabul etmedikleri için greve başladıkları bildirildi.Seattle ve Portland bölgelerindeki fabrikalarda 737 Max ve 777 uçaklarının üretiminin durdurulduğu duyuruldu. İş bırakma eyleminin yapılması, firmanın iki ölümcül kaza da dahil olmak üzere bir dizi güvenlik sorununun ardından itibarını onarmaya çalışırken daha çok mali kayıplar yaşamasına neden olduğu bildirildi.'Yeni bir anlaşmaya varana kadar greve devam'Çalışanların yüzde 96'sının yeni bir anlaşmaya varılana kadar greve devam edecekleri bildirildi.Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği (IAM) ve şirket arasında yapılan geçici anlaşmanın derneğe üye olan işçiler tarafından kabul edilmediği açıklanırken, firma yetkilileri 'yeni bir anlaşmaya varmak için tekrardan toplanmaya hazır olduklarını' bildirdi.Sendikanın başlangıçta işçilerin maaşlarında yüzde 40'lık bir maaş artışı istediği belirtilirken, kredi derecelendirme kuruluşlarına göre yapılan grev, şirkete 1.5 milyar dolara mal olduğu açıklandı.Son yapılan grev 52 gün sürmüştüBoeing işçilerinin 2008'de gerçekleşen son grevinde, fabrika 52 gün boyunca kapalı kalmış ve şirketin gelirini günlü tahmini 100 milyon dolar etkilemişti.Boeing astronotları, uzay aracındaki sorunlar nedeniyle uzayda mahsur kalmıştı5 Haziran 2024 tarihinde iki astronot, Boeing uzay aracının ilk insanlı uçuşuna çıkmıştı. Sekiz günlük yolculuk, teknik sorunlar nedeniyle sekiz aylık bir yolculuğa dönüşmüştü. Boeing uzay aracı geçen günlerde dünyaya geri dönmüş, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bırakmıştı. Astronotların Şubat 2025'e kadar orada kalacakları bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/boeing-starliner-uzay-araci-dunyaya-bos-dondu-astronotlar-gorevlerine-uzay-araci-olmadan-devam-1087759411.html
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abd, seattle, portland, boeing, boeing 737 max, boeing 737, uluslararası uzay istasyonu (uui)
abd, seattle, portland, boeing, boeing 737 max, boeing 737, uluslararası uzay istasyonu (uui)
Boeing uçak üretimlerini durdurdu: 30 bin işçi grevde
ABD'nin Seattle ve Portland bölgelerinde bulunan Boeing fabrikalarındaki işçiler, önerilen maaş zammını az bulunca grev kararı aldı. Önerilen dört yıllık yüzde 25'lik maaş artışını kabul etmeyen işçiler, istekleri yerine getirilene kadar greve devam edeceklerini bildirdi.
ABD'de Boeing firmasında çalışan 30 bin işçi grev kararı aldı.
Perşembe günü aralarında yaptıkları oylama sonucunda Boeing çalışanları ABD'deki fabrikalardaki işçilerini bırakıp greve katılma kararı aldı. İşçilerin, şirketin teklif ettiği dört yıllık yüzde 25'lik maaş artış oranını kabul etmedikleri için greve başladıkları bildirildi.
Seattle ve Portland bölgelerindeki fabrikalarda 737 Max ve 777 uçaklarının üretiminin durdurulduğu duyuruldu. İş bırakma eyleminin yapılması, firmanın iki ölümcül kaza da dahil olmak üzere bir dizi güvenlik sorununun ardından itibarını onarmaya çalışırken daha çok mali kayıplar yaşamasına neden olduğu bildirildi.
'Yeni bir anlaşmaya varana kadar greve devam'
Çalışanların yüzde 96'sının yeni bir anlaşmaya varılana kadar greve devam edecekleri bildirildi.
Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği (IAM) ve şirket arasında yapılan geçici anlaşmanın derneğe üye olan işçiler tarafından kabul edilmediği açıklanırken, firma yetkilileri 'yeni bir anlaşmaya varmak için tekrardan toplanmaya hazır olduklarını' bildirdi.
Sendikanın başlangıçta işçilerin maaşlarında yüzde 40'lık bir maaş artışı istediği belirtilirken, kredi derecelendirme kuruluşlarına göre yapılan grev, şirkete 1.5 milyar dolara mal olduğu açıklandı.
Son yapılan grev 52 gün sürmüştü
Boeing işçilerinin 2008'de gerçekleşen son grevinde, fabrika 52 gün boyunca kapalı kalmış ve şirketin gelirini günlü tahmini 100 milyon dolar etkilemişti.
Boeing astronotları, uzay aracındaki sorunlar nedeniyle uzayda mahsur kalmıştı
5 Haziran 2024 tarihinde iki astronot, Boeing uzay aracının ilk insanlı uçuşuna çıkmıştı. Sekiz günlük yolculuk, teknik sorunlar nedeniyle sekiz aylık bir yolculuğa dönüşmüştü. Boeing uzay aracı geçen günlerde dünyaya geri dönmüş, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bırakmıştı. Astronotların Şubat 2025'e kadar orada kalacakları bildirildi.