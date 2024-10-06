https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/israilde-otobus-terminalinde-silahli-saldiri-1088884670.html
İsrail'de otobüs terminalinde silahlı saldırı: 10 kişi yaralandı
İsrail'de otobüs terminalinde silahlı saldırı: 10 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İsrail'de Birüssebi şehrine silahlı saldırı düzenlendi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T16:53+0300
2024-10-06T16:53+0300
2024-10-06T16:53+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
terörist
terörist gruplar
saldırı
silahlı saldırı
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İsrail'deki Birüssebi (Berşeva) kentinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kadının öldüğü, biri ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, Birüssebi otobüs terminalinde bir silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 25 yaşında bir kadının öldüğü, biri ağır 10 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yararlıların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, saldırgan ve saldırı hakkında bilgi verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/hamas-siyasi-buro-uyesi-hamdan-istanbulda-filistin-direnisi-cok-iyi-durumda-1088884423.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, terörist, terörist gruplar, saldırı, silahlı saldırı
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, terörist, terörist gruplar, saldırı, silahlı saldırı
İsrail'de otobüs terminalinde silahlı saldırı: 10 kişi yaralandı
İsrail'de Birüssebi şehrine silahlı saldırı düzenlendi.
İsrail'deki Birüssebi (Berşeva) kentinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kadının öldüğü, biri ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, Birüssebi otobüs terminalinde bir silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 25 yaşında bir kadının öldüğü, biri ağır 10 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yararlıların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, saldırgan ve saldırı hakkında bilgi verilmedi.