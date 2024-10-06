https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/israil-ordusu-iranin-saldirisinda-askeri-uslerin-hasar-gordugunu-kabul-etti--1088875597.html
İsrail ordusu, İran'ın saldırısında askeri üslerin hasar gördüğünü kabul etti
İsrail ordusu, İran'ın saldırısında askeri üslerin hasar gördüğünü kabul etti
Sputnik Türkiye
İsrail, 1 Ekim'de yapılan İran saldırısı ardından bazı askeri üslerinde hasar meydana geldiğini kabul etti. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T10:09+0300
2024-10-06T10:09+0300
2024-10-06T10:09+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
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İsrail ordusu, 1 Ekim’de İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda bazı askeri üslerde hasar meydana geldiğini kabul etti, ancak uçakların zarar görmediğini öne sürdü. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyon ekranlarında yaptığı açıklamada, İran’ın saldırısının Necef Çölü’ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü ve İsrail’in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü’nde hasar oluşturduğunu doğruladı.Hagari, saldırının üslerin 'operasyonel kabiliyetine bir etkisi olmadığını' belirterek, “Uçaklar zarar görmedi.” açıklamasında bulundu. Buna karşın uydu görüntülerinde İran'ın direkt olarak uçak hangarlarını başarıyla vurduğu gözüküyordu. 'Nasrallah'ın halefi öldürülmüş olabilir'İsrail’in 3 Ekim Perşembe akşamı gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin’in hedef alındığı iddialarına değinmeyen Hagari, “Hizbullah’a ait istihbarat karargahına saldırı düzenlendi ve saldırının sonuçları halen teyit ediliyor.” şeklinde konuştu.3 Ekim akşamı Beyrut’un güneyinde art arda meydana gelen patlamalar, İsrail’in hava saldırılarının devam ettiğini gösterdi. İsrail, saldırının Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin’i hedef aldığını ileri sürdü. Safiyuddin’in, öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın potansiyel halefi olduğu düşünülüyor, ancak Safiyuddin’in durumu hala netlik kazanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-medyasi-nasrallahin-ardindan-lider-olmasi-beklenen-hasim-safiyuddin-de-oldugunu-duyurdu--1088855785.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf)
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf)
İsrail ordusu, İran'ın saldırısında askeri üslerin hasar gördüğünü kabul etti
İsrail, 1 Ekim'de yapılan İran saldırısı ardından bazı askeri üslerinde hasar meydana geldiğini kabul etti.
İsrail ordusu, 1 Ekim’de İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda bazı askeri üslerde hasar meydana geldiğini kabul etti, ancak uçakların zarar görmediğini öne sürdü. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyon ekranlarında yaptığı açıklamada, İran’ın saldırısının Necef Çölü’ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü ve İsrail’in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü’nde hasar oluşturduğunu doğruladı.
Hagari, saldırının üslerin 'operasyonel kabiliyetine bir etkisi olmadığını' belirterek, “Uçaklar zarar görmedi.” açıklamasında bulundu. Buna karşın uydu görüntülerinde İran'ın direkt olarak uçak hangarlarını başarıyla vurduğu gözüküyordu.
'Nasrallah'ın halefi öldürülmüş olabilir'
İsrail’in 3 Ekim Perşembe akşamı gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin’in hedef alındığı iddialarına değinmeyen Hagari, “Hizbullah’a ait istihbarat karargahına saldırı düzenlendi ve saldırının sonuçları halen teyit ediliyor.” şeklinde konuştu.
3 Ekim akşamı Beyrut’un güneyinde art arda meydana gelen patlamalar, İsrail’in hava saldırılarının devam ettiğini gösterdi. İsrail, saldırının Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin’i hedef aldığını ileri sürdü. Safiyuddin’in, öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın potansiyel halefi olduğu düşünülüyor, ancak Safiyuddin’in durumu hala netlik kazanmadı.