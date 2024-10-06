https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/israil-ordusu-iranin-saldirisinda-askeri-uslerin-hasar-gordugunu-kabul-etti--1088875597.html

İsrail ordusu, İran'ın saldırısında askeri üslerin hasar gördüğünü kabul etti

İsrail ordusu, İran'ın saldırısında askeri üslerin hasar gördüğünü kabul etti

Sputnik Türkiye

İsrail, 1 Ekim'de yapılan İran saldırısı ardından bazı askeri üslerinde hasar meydana geldiğini kabul etti. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T10:09+0300

2024-10-06T10:09+0300

2024-10-06T10:09+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

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İsrail ordusu, 1 Ekim’de İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda bazı askeri üslerde hasar meydana geldiğini kabul etti, ancak uçakların zarar görmediğini öne sürdü. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyon ekranlarında yaptığı açıklamada, İran’ın saldırısının Necef Çölü’ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü ve İsrail’in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü’nde hasar oluşturduğunu doğruladı.Hagari, saldırının üslerin 'operasyonel kabiliyetine bir etkisi olmadığını' belirterek, “Uçaklar zarar görmedi.” açıklamasında bulundu. Buna karşın uydu görüntülerinde İran'ın direkt olarak uçak hangarlarını başarıyla vurduğu gözüküyordu. 'Nasrallah'ın halefi öldürülmüş olabilir'İsrail’in 3 Ekim Perşembe akşamı gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin’in hedef alındığı iddialarına değinmeyen Hagari, “Hizbullah’a ait istihbarat karargahına saldırı düzenlendi ve saldırının sonuçları halen teyit ediliyor.” şeklinde konuştu.3 Ekim akşamı Beyrut’un güneyinde art arda meydana gelen patlamalar, İsrail’in hava saldırılarının devam ettiğini gösterdi. İsrail, saldırının Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin’i hedef aldığını ileri sürdü. Safiyuddin’in, öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın potansiyel halefi olduğu düşünülüyor, ancak Safiyuddin’in durumu hala netlik kazanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-medyasi-nasrallahin-ardindan-lider-olmasi-beklenen-hasim-safiyuddin-de-oldugunu-duyurdu--1088855785.html

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf)