https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-medyasi-nasrallahin-ardindan-lider-olmasi-beklenen-hasim-safiyuddin-de-oldugunu-duyurdu--1088855785.html

İsrail medyası Nasrallah'ın ardından lider olması beklenen Haşim Safiyuddin'in de öldüğünü duyurdu

İsrail medyası Nasrallah'ın ardından lider olması beklenen Haşim Safiyuddin'in de öldüğünü duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail medyasında Nasrallah'ın ölümü ardından Hizbullah'ın lideri olması beklenen Haşim Safiyuddin'in de öldürüldüğü duyuruldu. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T14:42+0300

2024-10-05T14:42+0300

2024-10-05T14:51+0300

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Nasrallah'ın halefi olması beklenen Haşim Safiyuddin'in geçen Cuma sabahının erken saatlerinde düzenlenen bir hava saldırısında öldüğünü bildirildi. Hizbullah ise bu durumu doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapmadı.Haşim Safiyuddin kimdir?Hizbullah'ın ikinci komutanı ve kurucu ortağı olduğu ifade edilen Haşim Safiyuddin 1964 yılında Güney Lübnan'da doğdu. Aynı zamanda Hasan Nasrallah'ın kuzeni olan Safiyuddin, onun 'gölgesi' olarak görülüyordu.Fiziki yapısı itibarıyla Nasrallah'a benzeyen ve onun gibi konuştuğu ifade edilen Safiyuddin eğitimini İran'ın Kum şehrinde tamamladı.Ardından 1994 yılında Hizbullah'ın Beyrut Bölge Başkanlığı birimine atanan Safiyuddin, 1995 yılında ise Hizbullah'ın askeri faaliyetleri icra eden birimin başına atandı.Kum'dan döndükten sonra Hizbullah'ın hükümete eşdeğer Yürütme Konseyi'nin başkanlığını üstlenen Safiyuddin, böylece iç politikaların uygulanmasından ve partinin idari yapısının geliştirilmesinden ve partinin yurtiçi ve yurtdışındaki, özellikle Arap dünyası, Afrika ve Latin Amerika'daki kurumlarını, fonlarını ve yatırımlarını denetlemekten sorumlu oldu.Haşim Safiyuddin'in oğlu Reza, bu yıllarda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep ile evlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hasan-nasrallah-olduruldu-hizbullahin-potansiyel-lideri-olarak-gorulen-hasim-safiyuddin-kimdir-1088563897.html

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