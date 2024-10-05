https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-medyasi-nasrallahin-ardindan-lider-olmasi-beklenen-hasim-safiyuddin-de-oldugunu-duyurdu--1088855785.html
İsrail medyası Nasrallah'ın ardından lider olması beklenen Haşim Safiyuddin'in de öldüğünü duyurdu
İsrail medyası Nasrallah'ın ardından lider olması beklenen Haşim Safiyuddin'in de öldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail medyasında Nasrallah'ın ölümü ardından Hizbullah'ın lideri olması beklenen Haşim Safiyuddin'in de öldürüldüğü duyuruldu. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T14:42+0300
2024-10-05T14:42+0300
2024-10-05T14:51+0300
israil- filistin çatışması
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Nasrallah'ın halefi olması beklenen Haşim Safiyuddin'in geçen Cuma sabahının erken saatlerinde düzenlenen bir hava saldırısında öldüğünü bildirildi. Hizbullah ise bu durumu doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapmadı.Haşim Safiyuddin kimdir?Hizbullah'ın ikinci komutanı ve kurucu ortağı olduğu ifade edilen Haşim Safiyuddin 1964 yılında Güney Lübnan'da doğdu. Aynı zamanda Hasan Nasrallah'ın kuzeni olan Safiyuddin, onun 'gölgesi' olarak görülüyordu.Fiziki yapısı itibarıyla Nasrallah'a benzeyen ve onun gibi konuştuğu ifade edilen Safiyuddin eğitimini İran'ın Kum şehrinde tamamladı.Ardından 1994 yılında Hizbullah'ın Beyrut Bölge Başkanlığı birimine atanan Safiyuddin, 1995 yılında ise Hizbullah'ın askeri faaliyetleri icra eden birimin başına atandı.Kum'dan döndükten sonra Hizbullah'ın hükümete eşdeğer Yürütme Konseyi'nin başkanlığını üstlenen Safiyuddin, böylece iç politikaların uygulanmasından ve partinin idari yapısının geliştirilmesinden ve partinin yurtiçi ve yurtdışındaki, özellikle Arap dünyası, Afrika ve Latin Amerika'daki kurumlarını, fonlarını ve yatırımlarını denetlemekten sorumlu oldu.Haşim Safiyuddin'in oğlu Reza, bu yıllarda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep ile evlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hasan-nasrallah-olduruldu-hizbullahin-potansiyel-lideri-olarak-gorulen-hasim-safiyuddin-kimdir-1088563897.html
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hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, ketaib hizbullah, hizbullah tugayları, haşim safiyuddin, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı
İsrail medyası Nasrallah'ın ardından lider olması beklenen Haşim Safiyuddin'in de öldüğünü duyurdu
14:42 05.10.2024 (güncellendi: 14:51 05.10.2024)
İsrail medyasında Nasrallah'ın ölümü ardından Hizbullah'ın lideri olması beklenen Haşim Safiyuddin'in de öldürüldüğü duyuruldu.
Nasrallah'ın halefi olması beklenen Haşim Safiyuddin'in geçen Cuma sabahının erken saatlerinde düzenlenen bir hava saldırısında öldüğünü bildirildi.
Hizbullah ise bu durumu doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yapmadı.
Hizbullah'ın ikinci komutanı ve kurucu ortağı olduğu ifade edilen Haşim Safiyuddin 1964 yılında Güney Lübnan'da doğdu. Aynı zamanda Hasan Nasrallah'ın kuzeni olan Safiyuddin, onun 'gölgesi' olarak görülüyordu.
Fiziki yapısı itibarıyla Nasrallah'a benzeyen ve onun gibi konuştuğu ifade edilen Safiyuddin eğitimini İran'ın Kum şehrinde tamamladı.
Ardından 1994 yılında Hizbullah'ın Beyrut Bölge Başkanlığı birimine atanan Safiyuddin, 1995 yılında ise Hizbullah'ın askeri faaliyetleri icra eden birimin başına atandı.
Kum'dan döndükten sonra Hizbullah'ın hükümete eşdeğer Yürütme Konseyi'nin başkanlığını üstlenen Safiyuddin, böylece iç politikaların uygulanmasından ve partinin idari yapısının geliştirilmesinden ve partinin yurtiçi ve yurtdışındaki, özellikle Arap dünyası, Afrika ve Latin Amerika'daki kurumlarını, fonlarını ve yatırımlarını denetlemekten sorumlu oldu.
Haşim Safiyuddin'in oğlu Reza, bu yıllarda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep ile evlendi.