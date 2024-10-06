https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/israil-ordusu-dun-gece-boyunca-beyrutun-guneyini-yogun-bir-sekilde-bombaladi-1088879356.html
İsrail ordusu dün gece boyunca Beyrut'un güneyini yoğun bir şekilde bombaladı
İsrail ordusu dün gece boyunca Beyrut'un güneyini yoğun bir şekilde bombaladı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu cumartesi gecesi Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’ye ağır bombardımanlar düzenledi. Özellikle Beyrut Uluslararası Havalimanı’nın yakınında yer... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T14:15+0300
2024-10-06T14:15+0300
2024-10-06T14:19+0300
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İsrail ordusu cumartesi gecesi Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’ye ağır bombardımanlar düzenledi. Özellikle Beyrut Uluslararası Havalimanı’nın yakınında yer alan Leyleki, Burj el-Barajneh ve Haret Hreik dahil olmak üzere birçok mahalle eş zamanlı olarak bombalandı.Çatışmaların başladığı tarihten bu yana en ağır bombardıman olarak değerlendirilen bu saldırının ardından birçok yerde büyük yangınlar çıktı. Sabah saatlerinde bombardımanların yoğunluğu azalsa da başkent zaman zaman güçlü patlamalarla sarsılıyor.Ağır makineli kurtarma ekipleri ve itfaiyeciler, moloz yığınlarından dolayı hasar gören noktalar ulaşmakta zorluk çekiyor, gece saldırıları sırasında kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı henüz bilinmiyor.Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in cumartesi günü Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 23 kişi hayatını kaybettiDiğer yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı bu sabah saatlerinde, İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 93 kişinin de yaralandığını açıkladı.Bakanlığa bağlı acil durum merkezinden yapılan açıklamada, "İsrail'in Lübnan'ın güneyine, Nebatiye, Bekaa, Baalbek, Hermel, Lübnan Dağı ve kuzeydeki şehir ve köylere düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/hizbullah-lubnan-sinirinda-20den-fazla-israil-askeri-oldurduk-ve-yaraladik-1088843309.html
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israil, israil ordusu (idf), lübnan, beyrut, bombardıman, ölü, yaralı, yangın
israil, israil ordusu (idf), lübnan, beyrut, bombardıman, ölü, yaralı, yangın
İsrail ordusu dün gece boyunca Beyrut'un güneyini yoğun bir şekilde bombaladı
14:15 06.10.2024 (güncellendi: 14:19 06.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
İsrail ordusu cumartesi gecesi Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’ye ağır bombardımanlar düzenledi. Özellikle Beyrut Uluslararası Havalimanı’nın yakınında yer alan Leyleki, Burj el-Barajneh ve Haret Hreik dahil olmak üzere birçok mahalle eş zamanlı olarak bombalandı.
İsrail ordusu cumartesi gecesi Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’ye ağır bombardımanlar düzenledi. Özellikle Beyrut Uluslararası Havalimanı’nın yakınında yer alan Leyleki, Burj el-Barajneh ve Haret Hreik dahil olmak üzere birçok mahalle eş zamanlı olarak bombalandı.
Çatışmaların başladığı tarihten bu yana en ağır bombardıman olarak değerlendirilen bu saldırının ardından birçok yerde büyük yangınlar çıktı. Sabah saatlerinde bombardımanların yoğunluğu azalsa da başkent zaman zaman güçlü patlamalarla sarsılıyor.
Ağır makineli kurtarma ekipleri ve itfaiyeciler, moloz yığınlarından dolayı hasar gören noktalar ulaşmakta zorluk çekiyor, gece saldırıları sırasında kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı henüz bilinmiyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in cumartesi günü Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 23 kişi hayatını kaybetti
Diğer yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı bu sabah saatlerinde, İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 93 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlığa bağlı acil durum merkezinden yapılan açıklamada, "İsrail'in Lübnan'ın güneyine, Nebatiye, Bekaa, Baalbek, Hermel, Lübnan Dağı ve kuzeydeki şehir ve köylere düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı" ifadelerine yer verildi.