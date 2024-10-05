https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/hizbullah-lubnan-sinirinda-20den-fazla-israil-askeri-oldurduk-ve-yaraladik-1088843309.html
Hizbullah: Lübnan sınırında 20'den fazla İsrail askeri öldürdük ve yaraladık
Hizbullah: Lübnan sınırında 20'den fazla İsrail askeri öldürdük ve yaraladık
Sputnik Türkiye
Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki bir sınır köyünde düzenledikleri saldırıda, İsrail'in 'seçkin kuvvetlerinden' 20’den fazla askeri öldürdüklerini ve... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T03:52+0300
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Hizbullah, Telegram kanalından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Malikiye bölgesinde Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığını ve tankın yandığını bildirdi.Açıklamada, saldırıda İsrail'in 'seçkin kuvvetlerinden' 20'den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarında bulunan Krayot bölgesi ve Kiryat Şimona'daki roket rampaları ve topçu mevzilerine de saldırı düzenlendiği ifade edildi.Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasında da İsrail ordusuna ait 'askeri araçlar ve askerlerden oluşan bir gücün hedef alındığı' belirtilen açıklamada, olayda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı. Hizbullah, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinin yanı sıra kuzeydeki Karmiel ve Sasa bölgelerinin de hedef alındığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-ordusunun-lubnana-girme-yonundeki-tum-girisimleri-engellendi-1088841006.html
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Hizbullah: Lübnan sınırında 20'den fazla İsrail askeri öldürdük ve yaraladık
03:52 05.10.2024 (güncellendi: 03:55 05.10.2024)
Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki bir sınır köyünde düzenledikleri saldırıda, İsrail'in 'seçkin kuvvetlerinden' 20’den fazla askeri öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.
Hizbullah, Telegram kanalından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Malikiye bölgesinde Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığını ve tankın yandığını bildirdi.
Açıklamada, saldırıda İsrail'in 'seçkin kuvvetlerinden' 20'den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarında bulunan Krayot bölgesi ve Kiryat Şimona'daki roket rampaları ve topçu mevzilerine de saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasında da İsrail ordusuna ait 'askeri araçlar ve askerlerden oluşan bir gücün hedef alındığı' belirtilen açıklamada, olayda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı. Hizbullah, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinin yanı sıra kuzeydeki Karmiel ve Sasa bölgelerinin de hedef alındığını kaydetti.