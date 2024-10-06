https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/israil-ordusu-beyrutun-guney-banliyolerine-saldiri-duzenledi-1088874257.html
İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyölerine saldırı düzenledi
İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyölerine saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güney banliyölerine bir dizi saldırı düzenlediği bildirildi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T00:20+0300
2024-10-06T00:20+0300
2024-10-06T00:19+0300
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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar Beyrut'un güney banliyölerine en az dört saldırı düzenledi, saldırılarda Şuwayfet ve Burc el-Baracneh bölgeleri hedef alındı.Saldırıların gerçekleştiği sırada başkentin güney banliyöleri yakınındaki Beyrut Uluslararası Havalimanı'na 2 sivil uçağın iniş yaptığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/hizbullahtan-israildeki-askeri-tesise-fuze-saldirisi-1088864568.html
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israil, lübnan, beyrut, saldırı, israil hava kuvvetleri, banliyö
israil, lübnan, beyrut, saldırı, israil hava kuvvetleri, banliyö
İsrail ordusu Beyrut'un güney banliyölerine saldırı düzenledi
İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güney banliyölerine bir dizi saldırı düzenlediği bildirildi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar Beyrut'un güney banliyölerine en az dört saldırı düzenledi, saldırılarda Şuwayfet ve Burc el-Baracneh bölgeleri hedef alındı.
Saldırıların gerçekleştiği sırada başkentin güney banliyöleri yakınındaki Beyrut Uluslararası Havalimanı'na 2 sivil uçağın iniş yaptığı belirtildi.