https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/hizbullahtan-israildeki-askeri-tesise-fuze-saldirisi-1088864568.html
Hizbullah'tan İsrail’deki askeri tesise füze saldırısı
Hizbullah'tan İsrail’deki askeri tesise füze saldırısı
Sputnik Türkiye
Hizbullah, İsrail'in Sahnin kentindeki askeri tesise füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T19:19+0300
2024-10-05T19:19+0300
2024-10-05T19:18+0300
dünya
hizbullah
israil
füze saldırısı
askeri tesis
israil hava kuvvetleri
beyrut
lübnan
altyapı
karargah
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Hizbullah Hareketi’nden yapılan açıklamada, Lübnan Hizbullah savaşçılarının İsrail'in kuzeyinde yer alan Sahnin kentindeki ATA defense Industries askeri üretim tesisine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, “İslami direniş savaşçıları Sahnin'deki ATA askeri üretim tesisine füze saldırısı düzenledi" denildi.Daha önce İsrail Hava Kuvvetleri, Beyrut bölgesindeki Hizbullah hareketinin altyapısı ve karargahına yeni saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-medyasi-nasrallahin-ardindan-lider-olmasi-beklenen-hasim-safiyuddin-de-oldugunu-duyurdu--1088855785.html
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hizbullah, israil, füze saldırısı, askeri tesis, israil hava kuvvetleri, beyrut, lübnan, altyapı, karargah
hizbullah, israil, füze saldırısı, askeri tesis, israil hava kuvvetleri, beyrut, lübnan, altyapı, karargah
Hizbullah'tan İsrail’deki askeri tesise füze saldırısı
Hizbullah, İsrail'in Sahnin kentindeki askeri tesise füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah Hareketi’nden yapılan açıklamada, Lübnan Hizbullah savaşçılarının İsrail'in kuzeyinde yer alan Sahnin kentindeki ATA defense Industries askeri üretim tesisine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, “İslami direniş savaşçıları Sahnin'deki ATA askeri üretim tesisine füze saldırısı düzenledi" denildi.
Daha önce İsrail Hava Kuvvetleri, Beyrut bölgesindeki Hizbullah hareketinin altyapısı ve karargahına yeni saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.