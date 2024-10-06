https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/ispanya-krali-gazzedeki-savasin-tarif-edilmez-bir-yikima-neden-oldugunu-soyledi-1088874097.html
İspanya Kralı Gazze'deki savaşın tarif edilmez bir yıkıma neden olduğunu söyledi
İspanya Kralı Gazze'deki savaşın tarif edilmez bir yıkıma neden olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
İspanya Kralı 6. Felipe, Gazze'deki savaşın, tarif edilemez bir yıkıma neden olduğunu ve artık sona ermesi gerektiğini belirtti. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T00:02+0300
2024-10-06T00:02+0300
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Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, 6. Felipe, Ürdün'e gerçekleştirdiği iki gün sürecek ziyaret kapsamında bu ülkedeki İspanyollarla bir araya geldi.İspanya Kralı, 1 yıldır devam eden savaşın Gazze'de tarif edilemez bir yıkım ve acının yaşanmasına neden olduğunu, bu savaşın Lübnan'a yayılmasıyla durumun daha da kötüleştiğini ve en kısa zamanda bunun sona ermesi gerektiğini vurguladı."İnsani dramın sona erdiğini, silahların sustuğunu ve siyasi sürece geri dönüldüğünü görmeyi istiyoruz." ifadesini kullanan Kral, Filistin ve İsrail halkları için sağlam ve kalıcı bir barışın temellerini atan iki devletli çözümün gerçekleşmesi için yeniden ve daha yoğun bir şekilde çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/romadaki-filistin-destek-yuruyusune-polisten-sert-mudahale--1088869723.html
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filistin, israil-filistin, gazze, ispanya, ispanya kralı 6. felipe
filistin, israil-filistin, gazze, ispanya, ispanya kralı 6. felipe
İspanya Kralı Gazze'deki savaşın tarif edilmez bir yıkıma neden olduğunu söyledi
İspanya Kralı 6. Felipe, Gazze'deki savaşın, tarif edilemez bir yıkıma neden olduğunu ve artık sona ermesi gerektiğini belirtti.
Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, 6. Felipe, Ürdün'e gerçekleştirdiği iki gün sürecek ziyaret kapsamında bu ülkedeki İspanyollarla bir araya geldi.
İspanya Kralı, 1 yıldır devam eden savaşın Gazze'de tarif edilemez bir yıkım ve acının yaşanmasına neden olduğunu, bu savaşın Lübnan'a yayılmasıyla durumun daha da kötüleştiğini ve en kısa zamanda bunun sona ermesi gerektiğini vurguladı.
"İnsani dramın sona erdiğini, silahların sustuğunu ve siyasi sürece geri dönüldüğünü görmeyi istiyoruz." ifadesini kullanan Kral, Filistin ve İsrail halkları için sağlam ve kalıcı bir barışın temellerini atan iki devletli çözümün gerçekleşmesi için yeniden ve daha yoğun bir şekilde çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.