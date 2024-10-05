https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/romadaki-filistin-destek-yuruyusune-polisten-sert-mudahale--1088869723.html
Roma'daki Filistin destek yürüyüşüne polisten sert müdahale
Roma'daki Filistin destek yürüyüşüne polisten sert müdahale
Sputnik Türkiye
Polis, Roma'da Filistin direnişine destek yürüyüşüne müdahalede bulundu 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T22:05+0300
2024-10-05T22:05+0300
2024-10-05T22:05+0300
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla İtalya'nın başkenti Roma'da yürüyüş düzenlendi. Roma Emniyet Müdürlüğünün 7 Ekim 2023'ün yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle bugün için koyduğu gösteri yasağına rağmen binlerce kişi, başkent Roma'daki Ostiense Meydanı'nda bir araya geldi.Göstericiler, İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'daki saldırıları ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi, Filistinlilere destek ve dayanışmalarını ifade etti.İsrail'i protesto eden göstericiler, sık sık "Özgür Filistin", "Soykırım dursun", Filistin'e özgürlük", "Katil, terörist, siyonist devlet İsrail", "Katil Netanyahu" ve "Katil Meloni" sloganları attı.Güvenlik güçleri, geniş önlemler alarak Ostiense Meydanı'nın çıkışlarını kapattı. Göstericiler de bir süre sonra meydan içinde yürüyüşe geçti.Meydandan çıkmak isteyen göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi ve şiddetli bir arbede yaşandı.Arbede sırasında bazı göstericilerin şişeler atması üzerine güvenlik güçleri de biber gazı ve tazyikli su sıktı.Arbede çatışmaya dönüştükten sonra güvenlik güçleri, biber gazına ek olarak coplu müdahalede bulunarak meydandaki göstericileri dağıttı.Sıkılan biber gazından meydanda sıkışan çok sayıda kişinin etkilendiği görüldü.İtalyan basınında yer alan ilk bilgilere göre, olaylarda en az 3 gösterici, 26'sı polis, 4'ü mali polis olmak üzere 30 güvenlik görevlisi yaralandı. Göstericilerin başlarından yaralanmış olabileceği belirtildi. ANSA haber ajansı, olaylarda en az 4 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/binlerce-gosterici-pariste--ve-londrada-filistin-ve-lubnan-icin-yurudu-1088865483.html
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italya, roma, filistin, israil-filistin, gösteri, polis müdahalesi
italya, roma, filistin, israil-filistin, gösteri, polis müdahalesi
Roma'daki Filistin destek yürüyüşüne polisten sert müdahale
Polis, Roma'da Filistin direnişine destek yürüyüşüne müdahalede bulundu
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin direnişine destek vermek amacıyla İtalya'nın başkenti Roma'da yürüyüş düzenlendi.
Roma Emniyet Müdürlüğünün 7 Ekim 2023'ün yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle bugün için koyduğu gösteri yasağına rağmen binlerce kişi, başkent Roma'daki Ostiense Meydanı'nda bir araya geldi.
Göstericiler, İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'daki saldırıları ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi, Filistinlilere destek ve dayanışmalarını ifade etti.
İsrail'i protesto eden göstericiler, sık sık "Özgür Filistin", "Soykırım dursun", Filistin'e özgürlük", "Katil, terörist, siyonist devlet İsrail", "Katil Netanyahu" ve "Katil Meloni" sloganları attı.
Güvenlik güçleri, geniş önlemler alarak Ostiense Meydanı'nın çıkışlarını kapattı. Göstericiler de bir süre sonra meydan içinde yürüyüşe geçti.
Meydandan çıkmak isteyen göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi ve şiddetli bir arbede yaşandı.
Arbede sırasında bazı göstericilerin şişeler atması üzerine güvenlik güçleri de biber gazı ve tazyikli su sıktı.
Arbede çatışmaya dönüştükten sonra güvenlik güçleri, biber gazına ek olarak coplu müdahalede bulunarak meydandaki göstericileri dağıttı.
Sıkılan biber gazından meydanda sıkışan çok sayıda kişinin etkilendiği görüldü.
İtalyan basınında yer alan ilk bilgilere göre, olaylarda en az 3 gösterici, 26'sı polis, 4'ü mali polis olmak üzere 30 güvenlik görevlisi yaralandı. Göstericilerin başlarından yaralanmış olabileceği belirtildi. ANSA haber ajansı, olaylarda en az 4 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.