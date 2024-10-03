https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/iran-irak-ve-urdun-ucuslarini-iptal-eden-havayolu-sirketi-sayisi-artiyor-1088775469.html

İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolu şirketi sayısı artıyor

İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolu şirketi sayısı artıyor

Sputnik Türkiye

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılar Lübnan’a sıçramış ve en son İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı sonrasında bölgedeki uçuşlarını iptal eden hava... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T16:01+0300

2024-10-03T16:01+0300

2024-10-03T16:01+0300

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Emirates Havayolları’ndan bugün yapılan açıklamada ‘bölgesel karışıklık’ sebebiyle 4 ve 5 Ekim tarihlerinde Irak (Basra ve Bağdat), İran (Tahran) ve Ürdün'e (Amman) olan tüm düzenli uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.Dubai üzerinden transit geçiş yapan ve nihai varış noktaları Irak, İran ve Ürdün olan yolcular, bir sonraki duyuruya kadar başlangıç noktalarında kabul edilmeyecek.Pegasus Havayolları, dün yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün’e yapacağı uçuşları iptal ettiğini duyurmuş, Türk Hava Yolları ise Lübnan’a yönelik hava saldırılarını artırmasından dolayı Beyrut seferlerini iptal etmişti.Alman havayolu grubu Lufthansa, 1 Ekim günü yaptığı açıklamada Beyrut uçuşlarını 30 Kasım'a kadar askıya aldığını duyurdu. Lufthansa grubunun Tel Aviv uçuşları 31 Ekim'e kadar iptal edilirken Tahran seferleri de 14 Ekim'e kadar durduruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israilin-saldirilarinda-bir-lubnan-askeri-oldu-1088770242.html

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