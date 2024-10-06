https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/ilce-tarim-ve-orman-mudur-vekili-yakupoglu-makaminda-ugradigi-saldirida-oldu-1088889242.html

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu makamında uğradığı saldırıda öldü

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu makamında uğradığı saldırıda öldü

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T20:47+0300

2024-10-06T20:47+0300

2024-10-06T21:51+0300

türkiye

balıkesir

il tarım ve orman müdürlüğü

murat yakupoğlu

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Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise bildirdi.Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldu.Tabancayla vurulan Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.Kaymakam Elif Çelik, olay yerine gelerek incelemede bulundu.Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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