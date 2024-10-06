https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/ilce-tarim-ve-orman-mudur-vekili-yakupoglu-makaminda-ugradigi-saldirida-oldu-1088889242.html
İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu makamında uğradığı saldırıda öldü
İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu makamında uğradığı saldırıda öldü
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T20:47+0300
2024-10-06T20:47+0300
2024-10-06T21:51+0300
türkiye
balıkesir
il tarım ve orman müdürlüğü
murat yakupoğlu
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Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise bildirdi.Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldu.Tabancayla vurulan Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.Kaymakam Elif Çelik, olay yerine gelerek incelemede bulundu.Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/mujdat-gezen-rahatsizlandi-gosterisi-iptal-edildi-1088888626.html
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murat yakupoğlu, balıkesir'de marmara ilçe tarım ve orman müdür vekili, ilçe tarım ve orman müdür vekili öldürüldü, murat yakupoğlu kimdir
İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu makamında uğradığı saldırıda öldü
20:47 06.10.2024 (güncellendi: 21:51 06.10.2024)
Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldu.
Tabancayla vurulan Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaymakam Elif Çelik, olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.