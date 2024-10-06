https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/izmirde-tepki-ceken-korku-evi-cansiz-mankenler-toplatildi-1088887810.html
İzmir’de tepki çeken korku evi: Cansız mankenler toplatıldı
İzmir’de tepki çeken korku evi: Cansız mankenler toplatıldı
Sputnik Türkiye
İzmir’de korku evi olarak faaliyet gösteren bir iş yerine asılan pano ve plastik mankenler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Reklam amaçlı olarak asılan... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T19:37+0300
2024-10-06T19:37+0300
2024-10-06T20:14+0300
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İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semti 1485. Sokak'taki ‘Azrail Köşkü Korku Evi’ isimli işletmenin dış cephesine reklam amacıyla asılan bir kanlı baş, bir başı olmayan kanlı vücut maketi, bir kafatası, 3 korku mankeni, bir kanlı çocuk maketi, bir kanlı kol ve el maketi bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınarak, sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaş çektiği videoda, “Buradan çoluk çocuk geçiyor. Buna nasıl müsaade ediliyor? Belediye yok mu burada, böyle bir saçmalık olamaz. Bu sokaktan insanlar çocuğuyla geçemeyecek mi?” diyerek tepki gösterdi.Rahatsız edici tasvirler kaldırıldıYapılan şikayetler sonucunda polis ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi. Ekipler, Alsancak semtinde bulunan ‘Freddy Korku Evi’ ve diğer korku evlerindeki rahatsız edici tasvirleri de kaldırmak için çalışma başlattı.İzmir Valiliği'nden açıklamaİzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 6 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren oyun evi (korku evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/icisleri-bakani-yerlikaya-cocuga-santaj-videosunun-kurgu-oldugunu-acikladi-1088878855.html
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izmir korku evi, izmir korku evi manken, izmir korku evi tepki, izmir, korku evi
İzmir’de tepki çeken korku evi: Cansız mankenler toplatıldı
19:37 06.10.2024 (güncellendi: 20:14 06.10.2024)
İzmir’de korku evi olarak faaliyet gösteren bir iş yerine asılan pano ve plastik mankenler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Reklam amaçlı olarak asılan plastik mankenler, şikayet sonrası zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. İşletme sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semti 1485. Sokak'taki ‘Azrail Köşkü Korku Evi’ isimli işletmenin dış cephesine reklam amacıyla asılan bir kanlı baş, bir başı olmayan kanlı vücut maketi, bir kafatası, 3 korku mankeni, bir kanlı çocuk maketi, bir kanlı kol ve el maketi bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınarak, sosyal medyada paylaşıldı.
Vatandaş çektiği videoda, “Buradan çoluk çocuk geçiyor. Buna nasıl müsaade ediliyor? Belediye yok mu burada, böyle bir saçmalık olamaz. Bu sokaktan insanlar çocuğuyla geçemeyecek mi?” diyerek tepki gösterdi.
Rahatsız edici tasvirler kaldırıldı
Yapılan şikayetler sonucunda polis ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi. Ekipler, Alsancak semtinde bulunan ‘Freddy Korku Evi’ ve diğer korku evlerindeki rahatsız edici tasvirleri de kaldırmak için çalışma başlattı.
İzmir Valiliği'nden açıklama
İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 6 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren oyun evi (korku evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.