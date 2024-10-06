https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/izmirde-tepki-ceken-korku-evi-cansiz-mankenler-toplatildi-1088887810.html

İzmir’de tepki çeken korku evi: Cansız mankenler toplatıldı

İzmir’de tepki çeken korku evi: Cansız mankenler toplatıldı

Sputnik Türkiye

İzmir’de korku evi olarak faaliyet gösteren bir iş yerine asılan pano ve plastik mankenler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Reklam amaçlı olarak asılan... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T19:37+0300

2024-10-06T19:37+0300

2024-10-06T20:14+0300

türkiye

türkiye

korku

korku evi

izmir

cansız manken

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887655_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5380d9900cbed891abce4befcbbf58a6.png

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semti 1485. Sokak'taki ‘Azrail Köşkü Korku Evi’ isimli işletmenin dış cephesine reklam amacıyla asılan bir kanlı baş, bir başı olmayan kanlı vücut maketi, bir kafatası, 3 korku mankeni, bir kanlı çocuk maketi, bir kanlı kol ve el maketi bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınarak, sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaş çektiği videoda, “Buradan çoluk çocuk geçiyor. Buna nasıl müsaade ediliyor? Belediye yok mu burada, böyle bir saçmalık olamaz. Bu sokaktan insanlar çocuğuyla geçemeyecek mi?” diyerek tepki gösterdi.Rahatsız edici tasvirler kaldırıldıYapılan şikayetler sonucunda polis ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi. Ekipler, Alsancak semtinde bulunan ‘Freddy Korku Evi’ ve diğer korku evlerindeki rahatsız edici tasvirleri de kaldırmak için çalışma başlattı.İzmir Valiliği'nden açıklamaİzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 6 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren oyun evi (korku evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/icisleri-bakani-yerlikaya-cocuga-santaj-videosunun-kurgu-oldugunu-acikladi-1088878855.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir korku evi, izmir korku evi manken, izmir korku evi tepki, izmir, korku evi