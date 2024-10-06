https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/hamas-lideri-sinwardan-israilin-suikast-ihtimaline-karsi-onlem-sadece-yazarak-iletisim-kuruyor-1088876428.html

Hamas Lideri Sinwar'dan İsrail'in suikast ihtimaline karşı önlem: 'Sadece yazarak iletişim kuruyor'

Hamas Lideri Sinwar'dan İsrail'in suikast ihtimaline karşı önlem: 'Sadece yazarak iletişim kuruyor'

Sputnik Türkiye

İsrail medyasına göre, ateşkes anlaşması görüşmelerine arabuluculuk eden Katarlı yetkililer, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail tarafından düzenlenecek... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T11:37+0300

2024-10-06T11:37+0300

2024-10-06T11:37+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

israil savunma bakanlığı

hamas

hamas

hamas hareketi

hamas istihbarat merkezi

filistin

israil-filistin sorunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088876272_0:262:2708:1785_1920x0_80_0_0_3576459508c3d761122b04e8f153afb8.jpg

Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından yeni önlemler aldığı iddia edildi. İsrail medyasının haberine göre, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması görüşmelerine arabuluculuk eden Katarlı yetkililer, Sinwar'ın İsrail tarafından düzenlenecek herhangi bir suikast girişimine önlem olarak telefonla değil sadece yazarak iletişim kurduğunu bildirdi. Hamas liderinin kendilerini artık aramadığını aktaran yetkililer, bu durumun anlaşma çabalarını zora soktuğunu ifade etti.Haberde Katarlı yetkililerin esir ailelerine, "İsrail anlaşmayla bağdaşmayan bir suikast politikası benimsedi. Geçmişte eski Hamas Lideri İsmail Haniye vardı ve ortadan kaldırıldı. Şimdi Halid Meşal var ve o Haniye'den çok daha zor biri" dediği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/israil-ordusu-iranin-saldirisinda-askeri-uslerin-hasar-gordugunu-kabul-etti--1088875597.html

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil-filistin, israil, israil savunma bakanlığı, hamas, hamas, hamas hareketi, hamas istihbarat merkezi, filistin, israil-filistin sorunu, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah