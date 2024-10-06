https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/kazaya-yardim-etmek-isteyen-24-yasindaki-genc-feci-bir-sekilde-hayatini-kaybetti--1088878055.html
Kazaya yardım etmek isteyen 24 yaşındaki genç feci bir şekilde hayatını kaybetti
Kazaya yardım etmek isteyen 24 yaşındaki genç feci bir şekilde hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kaza yapan sürücüye yardım etmek için olay yerine giden Görkem Öztürk'e başka bir otomobil çarptı. 24 yaşındaki... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T12:36+0300
2024-10-06T12:36+0300
2024-10-06T12:40+0300
türkiye
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
ölüm
trafik
kocaeli
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088877899_16:0:1257:698_1920x0_80_0_0_d851e93e48da631bdc5d3ea2b572d91d.jpg
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağış sebebiyle bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, akaryakıt istasyonunda çalışan 24 yaşındaki Görkem Öztürk, yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu. Aracın yanına gelen Görkem Öztürk'e, kazayı gören ancak yağış sebebiyle duramayan M.A.Ö. yönetimindeki 34 EVY 177 plakalı otomobil çarptı. Öztürk metrelerce havalanırken, otomobil ise defalarca takla attı. Meydana gelen kazada Öztürk feci şekilde can verdi, takla atan otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.Kaza anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, Öztürk'ün çarpmanın şiddetiyle havaya fırladığı, otomobilin ise defalarca takla attığı anlar yer aldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/istanbulun-dusmandan-kurtulusunun-101inci-yil-donumu-kutlandi-1088877641.html
türkiye
kocaeli
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088877899_171:0:1102:698_1920x0_80_0_0_17bb829223fbd9d1c82a1f6c9abbd775.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, ölüm, trafik, kocaeli, istanbul
kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, ölüm, trafik, kocaeli, istanbul
Kazaya yardım etmek isteyen 24 yaşındaki genç feci bir şekilde hayatını kaybetti
12:36 06.10.2024 (güncellendi: 12:40 06.10.2024)
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kaza yapan sürücüye yardım etmek için olay yerine giden Görkem Öztürk'e başka bir otomobil çarptı. 24 yaşındaki Öztürk'ün feci şekilde can verdiği kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağış sebebiyle bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, akaryakıt istasyonunda çalışan 24 yaşındaki Görkem Öztürk, yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu.
Aracın yanına gelen Görkem Öztürk'e, kazayı gören ancak yağış sebebiyle duramayan M.A.Ö. yönetimindeki 34 EVY 177 plakalı otomobil çarptı. Öztürk metrelerce havalanırken, otomobil ise defalarca takla attı. Meydana gelen kazada Öztürk feci şekilde can verdi, takla atan otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.
Kaza anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, Öztürk'ün çarpmanın şiddetiyle havaya fırladığı, otomobilin ise defalarca takla attığı anlar yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.