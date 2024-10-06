https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/kazaya-yardim-etmek-isteyen-24-yasindaki-genc-feci-bir-sekilde-hayatini-kaybetti--1088878055.html

Kazaya yardım etmek isteyen 24 yaşındaki genç feci bir şekilde hayatını kaybetti

Kazaya yardım etmek isteyen 24 yaşındaki genç feci bir şekilde hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kaza yapan sürücüye yardım etmek için olay yerine giden Görkem Öztürk'e başka bir otomobil çarptı. 24 yaşındaki... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T12:36+0300

2024-10-06T12:36+0300

2024-10-06T12:40+0300

türkiye

kaza

zincirleme kaza

kaza sebebi

ölüm

trafik

kocaeli

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağış sebebiyle bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, akaryakıt istasyonunda çalışan 24 yaşındaki Görkem Öztürk, yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu. Aracın yanına gelen Görkem Öztürk'e, kazayı gören ancak yağış sebebiyle duramayan M.A.Ö. yönetimindeki 34 EVY 177 plakalı otomobil çarptı. Öztürk metrelerce havalanırken, otomobil ise defalarca takla attı. Meydana gelen kazada Öztürk feci şekilde can verdi, takla atan otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.Kaza anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, Öztürk'ün çarpmanın şiddetiyle havaya fırladığı, otomobilin ise defalarca takla attığı anlar yer aldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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