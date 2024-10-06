https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/esenyurtta-ciplak-gezen-kisi-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-1088883404.html

Esenyurt'ta çıplak gezen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Esenyurt'ta çıplak gezen kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen bir kişi, sokakta çırılçıplak gezdi. Gözaltına alınıp, savcılığa sevk edilen ve 2 ayrı suçtan 3 adet kaydı... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T15:39+0300

2024-10-06T15:39+0300

2024-10-06T15:39+0300

türkiye

esenyurt

çıplak

gözaltı

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Olay, dün öğle saatlerinde İncirtepe Mahallesi 234'üncü Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen A.B. isimli erkek şahıs (38), aniden sinirlenerek üzerindeki kıyafetleri çalıştığı iş yerinde çıkarıp dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa gelen polis, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. A.B.'nin çıplak gezdiği o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Sokakta çırılçıplak yürüyen A.B'nin 2 'kasten yaralama' ve 1 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından olmak üzere toplam 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/evlilik-yil-donumunde-aracinda-cansiz-bedeni-bulunmustu-ayaklari-ciplak-degildi-1087739354.html

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esenyurt, esenyurt taciz, esenyurt gözaltı