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Evlilik yıl dönümünde aracında cansız bedeni bulunmuştu: 'Ayakları çıplak değildi'
Evlilik yıl dönümünde aracında cansız bedeni bulunmuştu: 'Ayakları çıplak değildi'
Sputnik Türkiye
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, hemşire Tuğba Koç'un eşiyle 1'inci evlilik yıl dönümlerinde aracında ölü bulunmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T16:19+0300
2024-09-06T16:19+0300
türkiye
tuğba koç
eskişehir
ölüm
ölüm nedeni
evlilik
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olaya ilişkin bazı basın yayın organlarında yer verilen haberlerde, Koç'un bulunduğu aracın camının kırık olmasının nedeni, ayaklarında ayakkabılarının bulunmadığı, polise komşularının ihbarda bulunduğu gibi bazı iddiaların ortaya atıldığı hatırlatıldı.Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlandığı, olay yeri ve otopsi incelemesi yapılarak, çevredeki kamera kayıtlarının araştırıldığı belirtilen açıklamada, ihbarda bulunan kişinin Koç'un görümcesi B.K. olduğu bildirildi.Aracın camının, hemşirenin kocası A.K. tarafından eşini ölü olarak görmesinin ardından olay yerinde bulunan tanıklar karşısında üzüntü ve öfke ile kırıldığının güvenlik kamera kayıtlarında sabit olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/evlilik-yil-donumunde-eskisehirdeki-aracinda-cansiz-bedeni-bulunmustu-esinin-ifadesi-ortaya-cikti-1087640199.html
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eskişehirde ölen hemşire, hemşire tuğba koç, tuğba koç neden öldü
eskişehirde ölen hemşire, hemşire tuğba koç, tuğba koç neden öldü

Evlilik yıl dönümünde aracında cansız bedeni bulunmuştu: 'Ayakları çıplak değildi'

16:19 06.09.2024
© İHA / -AW280749Tuğba Koç
Tuğba Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© İHA / -AW280749
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, hemşire Tuğba Koç'un eşiyle 1'inci evlilik yıl dönümlerinde aracında ölü bulunmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olaya ilişkin bazı basın yayın organlarında yer verilen haberlerde, Koç'un bulunduğu aracın camının kırık olmasının nedeni, ayaklarında ayakkabılarının bulunmadığı, polise komşularının ihbarda bulunduğu gibi bazı iddiaların ortaya atıldığı hatırlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlandığı, olay yeri ve otopsi incelemesi yapılarak, çevredeki kamera kayıtlarının araştırıldığı belirtilen açıklamada, ihbarda bulunan kişinin Koç'un görümcesi B.K. olduğu bildirildi.

Aracın camının, hemşirenin kocası A.K. tarafından eşini ölü olarak görmesinin ardından olay yerinde bulunan tanıklar karşısında üzüntü ve öfke ile kırıldığının güvenlik kamera kayıtlarında sabit olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haberlerde maktulenin ayaklarının çıplak olduğu belirtilmiş ise de olay yeri incelemesi sırasında maktulenin ayakkabılarının ayaklarında olduğu, Tuğba Koç'un bulunduğu araca yönelik geriye dönük yapılan araştırmada aracın 3 günlük tüm hareketlerinin incelendiği, herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı, olaydan önce eşler arasında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen herhangi bir olayın bulunmadığı, olayın yaşandığı gece ve öncesinde Tuğba Koç'un ikametinde yüksek ses, bağırış ve kavga olduğuna dair herhangi bir ihbarın bulunmadığı, olayın sonrasında da Tuğba Koç'un komşularının ikamette yaşanan kavgayla ilgili beyanlarının bulunmadığı, maktulenin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup, soruşturma dosyasına yansımayan, dosyadaki veri bilgi ve delillerle doğrulanmayan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği, bu tür paylaşımlarda bulunan ilgililer hakkında soruşturma başlatılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Tuğba Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
TÜRKİYE
Evlilik yıl dönümünde Eskişehir'deki aracında cansız bedeni bulunmuştu: Eşinin ifadesi ortaya çıktı
4 Eylül, 15:29
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