https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek-kanunen-yasak-olan-sanal-kumari-butunuyle-engellemeye-1088880009.html

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasını önleme amacıyla yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdüğünü ve kanunen... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T14:43+0300

2024-10-06T14:43+0300

2024-10-06T14:44+0300

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasını önleme amacıyla yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatları için kullanıldığını ve bu paraların suç örgütlerine aktarıldığını tespit ederek gerekli önlemleri aldı.Aynı zamanda, yasa dışı bahis ve kumar siteleri olan “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” gibi platformların 1 milyondan fazla ödeme ve elektronik para hesabını kapattı.5,5 mlyon dolarlık işlem teşebbüs aşamasında durdurulduBakanlığın açıklamarına göre, Yasa dışı bahis tahsilatlarında kullanılan 3 binden fazla sanal POS da kapatıldı. Geçen yıl, yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem teşebbüs aşamasında durduruldu ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirildi. 2023 yılında ise, güvenlik ve adli birimlerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilen Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 Operasyonu’nda milyarlarca liralık suç gelirine el konuldu.400 bin siteye erişim engeli getirildi Milli Piyango İdaresi (MPİ) de, yasa dışı şans oyunları ve bahis sitelerini tespit ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ihbarda bulunuyor. 2022 yılında 168 bin 30, 2023 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 183 bin 260 siteye erişim engeli getirilmesi için BTK’ya ihbar yapıldı. Bu yıl, aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alındı. Erişim engellenen sitelerin büyük kısmının ABD, Ermenistan ve Hollanda kaynaklı olduğu belirlendi.2006 yılında yürürlüğe giren “Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde bugüne kadar toplamda 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13’üne erişim engeli getirildi.Şimşek: Kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyızHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomi ve mali suçlarla mücadelenin devam ettiğini belirterek, “Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor.” dedi.Bakan Şimşek, yasa dışı sitelerde oynayan veya bu sitelere banka bilgilerini kullandıran vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Daha sonra idari ve adli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.” dedi.

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