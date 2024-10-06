https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/chp-lideri-ozel-soz-veriyorum-chp-iktidarinda-en-dusuk-emekli-maasi-derhal-asgari-ucrete-1088885877.html

CHP lideri Özel: Söz veriyorum CHP iktidarında en düşük emekli maaşı derhal asgari ücrete eşitlenecek

CHP lideri Özel: Söz veriyorum CHP iktidarında en düşük emekli maaşı derhal asgari ücrete eşitlenecek

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben size söz veriyorum, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında önce en düşük emekli maaşı derhal asgari ücrete eşitlenecek, zaman... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T18:01+0300

2024-10-06T18:01+0300

2024-10-06T18:01+0300

politika

özgür özel

emekli maaşı

chp

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Özel, Kadirli ilçesindeki Öğretmenevi Meydanı'nda düzenlenen 2 kent lokantası, asfalt plenti tesisi, "Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi", turistik koşu ve yürüyüş yolu ile çocuk oyun alanı açılış törenine katıldı.Kent lokantalarını, hayat pahalılığına karşı esnafı zora sokmadan ama imkanı olanı da zorda bırakmamak üzere tasarladıklarını anlatan Özel, "Bugün kent lokantalarından bir tanesinin karşısında 4 bin öğrenci okuyor ve o kent lokantasında günde 1500-2 bin öğrenci 50 lira gibi bir fiyata diyetisyen, beslenme uzmanlarının, gıda mühendisinin denetiminde proteince yüksek, en iyi beslenecek şekilde yemeklerini yiyor." diye konuştu.'Fıstık üreticisine sahip çıkılacak'Yer fıstığı üretimiyle öne çıkan kentte alım fiyatlarını eleştiren Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:Emekli maaşlarını da eleştiren Özel, emeklilerin sandıkta hesap soracağını söyledi.Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da açılışı yapılan projeler hakkında bilgi verdi.Konuşmaların ardından ilçeye kazandırılan hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi, beyaz güvercin uçuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ozgur-ozel-chp-gelince-10-yilin-sonunda-bir-litre-raki-140-lira-olacak-1088121933.html

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