https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/cem-yilmaz-tarafimiz-belli-olsun-diyerek-acikladi-nuri-bilge-ceylan-mi-zeki-demirkubuz-mu-1088886981.html

Cem Yılmaz 'tarafımız belli olsun' diyerek açıkladı: Nuri Bilge Ceylan mı Zeki Demirkubuz mu?

Cem Yılmaz 'tarafımız belli olsun' diyerek açıkladı: Nuri Bilge Ceylan mı Zeki Demirkubuz mu?

Sputnik Türkiye

Cem Yılmaz, Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yaşanan polemiğe ilişkin, "Tasvip etmiyorum ama tarafımız belli olsun, Zeki Demirkubuz" dedi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T19:11+0300

2024-10-06T19:11+0300

2024-10-06T19:11+0300

yaşam

cem yılmaz

zeki demirkubuz

nuri bilge ceylan

komedyen

şovmen

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Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu.Ünlü şovmen, Altaylı'nın Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki polemiği hatırlatması üzerine değerlendirmede bulundu.Cem Yılmaz, gerginliği tasvip etmediğini vurguladı ama "Tarafımız belli olsun, Zeki Demirkubuz" dedi.Türkiye'nin önde gelen iki yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında zaman zaman sözlü atışmalar yaşanıyor.

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