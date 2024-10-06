https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/cem-yilmaz-tarafimiz-belli-olsun-diyerek-acikladi-nuri-bilge-ceylan-mi-zeki-demirkubuz-mu-1088886981.html
Cem Yılmaz 'tarafımız belli olsun' diyerek açıkladı: Nuri Bilge Ceylan mı Zeki Demirkubuz mu?
Cem Yılmaz 'tarafımız belli olsun' diyerek açıkladı: Nuri Bilge Ceylan mı Zeki Demirkubuz mu?
Sputnik Türkiye
Cem Yılmaz, Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yaşanan polemiğe ilişkin, "Tasvip etmiyorum ama tarafımız belli olsun, Zeki Demirkubuz" dedi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T19:11+0300
2024-10-06T19:11+0300
2024-10-06T19:11+0300
yaşam
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zeki demirkubuz
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Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu.Ünlü şovmen, Altaylı'nın Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki polemiği hatırlatması üzerine değerlendirmede bulundu.Cem Yılmaz, gerginliği tasvip etmediğini vurguladı ama "Tarafımız belli olsun, Zeki Demirkubuz" dedi.Türkiye'nin önde gelen iki yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında zaman zaman sözlü atışmalar yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/zeki-demirkubuz-oscar-adayi-hayat-filmindeki-hatasini-kabul-etti-ne-sebebi-olacak-cekim-hatasi-1088258077.html
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cem yılmaz, cem yılmaz fatih altaylı, cem yılmaz zeki demirkubuz nuri bilge ceylan, nuri bilge ceylan cem yılmaz, cem yılmaz zeki demirkubuz
Cem Yılmaz 'tarafımız belli olsun' diyerek açıkladı: Nuri Bilge Ceylan mı Zeki Demirkubuz mu?
Cem Yılmaz, Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında yaşanan polemiğe ilişkin, "Tasvip etmiyorum ama tarafımız belli olsun, Zeki Demirkubuz" dedi.
Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu.
Ünlü şovmen, Altaylı'nın Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki polemiği hatırlatması üzerine değerlendirmede bulundu.
Cem Yılmaz, gerginliği tasvip etmediğini vurguladı ama "Tarafımız belli olsun, Zeki Demirkubuz" dedi.
Türkiye'nin önde gelen iki yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında zaman zaman sözlü atışmalar yaşanıyor.