https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/canakkalede-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-1088882780.html
Çanakkale'de deprem: Çevre illerde de hissedildi
Çanakkale'de deprem: Çevre illerde de hissedildi
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de deprem oldu. AFAD, "Tarih-saat 06 Ekim 2024 15:08:40 itibariyle Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale) 4,2 şiddetinde bir deprem olmuştur."... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T15:27+0300
2024-10-06T15:27+0300
2024-10-06T16:41+0300
türkiye
deprem
afad
son dakika
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Ege Denizi'nin Çanakkale Ayvacık açıklarında, saat 12.08'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 24,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine uzaklığı, 52,08 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/afad-duyurdu-adanada-deprem--1088874716.html
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Çanakkale'de deprem: Çevre illerde de hissedildi
15:27 06.10.2024 (güncellendi: 16:41 06.10.2024)
Çanakkale'de deprem oldu. AFAD, "Tarih-saat 06 Ekim 2024 15:08:40 itibariyle Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale) 4,2 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasını yaptı.
Ege Denizi'nin Çanakkale Ayvacık açıklarında, saat 12.08'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 24,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine uzaklığı, 52,08 kilometre olarak ölçüldü.