https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/canakkalede-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-1088882780.html

Çanakkale'de deprem: Çevre illerde de hissedildi

Çanakkale'de deprem: Çevre illerde de hissedildi

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de deprem oldu. AFAD, "Tarih-saat 06 Ekim 2024 15:08:40 itibariyle Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale) 4,2 şiddetinde bir deprem olmuştur."... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T15:27+0300

2024-10-06T15:27+0300

2024-10-06T16:41+0300

türkiye

deprem

afad

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641254_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7fe15869ad836bf4903a16e2df07da95.jpg

Ege Denizi'nin Çanakkale Ayvacık açıklarında, saat 12.08'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 24,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine uzaklığı, 52,08 kilometre olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/afad-duyurdu-adanada-deprem--1088874716.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem mi oldu, nerede deprem oldu, son dakika deprem, deprem afad, deprem kandilli, deprem nerede, çanakkale deprem, bugün nerede deprem oldu, sallandık mı, sallantı, deprem mi oldu çanakkale, 06 ekim 2024 çanakkale deprem son dakika haberleri haberin detayında...artçı deprem mi oldu çanakkale'de? çanakkale son deprem büyüklüğü ne kadar? çanakkale'de ve çanakkale yakınındaki depremler nelerdir? çanakkale'de anlık deprem mi oldu? son dakika çanakkale canlı deprem haritası