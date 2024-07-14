https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/marmariste-tur-teknesi-alevler-icinde-kaldi--1085854687.html

Marmaris'te tur teknesi alevler içinde kaldı

Marmaris'te tur teknesi alevler içinde kaldı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ahşap tur teknesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Tahliye ve söndürme çalışmaları devam ediyor. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T19:03+0300

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türkiye

yangın

yangın söndürme

muğla

tekne

tekne kazası

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Muğla'da Kızılbük mevkisi açıklarında 'Eagle's' isimli günübirlik ahşap tur teknesinde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.Çevredeki teknelerin de destek verdiği çalışmayla tahliye edilenler, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı iskelesine getiriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söndürme ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.Aksaz Deniz Üssü'nden de bölgeye yangın söndürme teknesi sevk edildiği öğrenildi.

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