https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/marmariste-tur-teknesi-alevler-icinde-kaldi--1085854687.html
Marmaris'te tur teknesi alevler içinde kaldı
Marmaris'te tur teknesi alevler içinde kaldı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ahşap tur teknesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Tahliye ve söndürme çalışmaları devam ediyor. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T19:03+0300
2024-07-14T19:03+0300
2024-07-14T19:03+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
muğla
tekne
tekne kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085854531_0:181:1179:844_1920x0_80_0_0_4717143b162774efe11b079a00031d0f.jpg
Muğla'da Kızılbük mevkisi açıklarında 'Eagle's' isimli günübirlik ahşap tur teknesinde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.Çevredeki teknelerin de destek verdiği çalışmayla tahliye edilenler, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı iskelesine getiriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söndürme ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.Aksaz Deniz Üssü'nden de bölgeye yangın söndürme teknesi sevk edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/edirnede-zihinsel-engelli-kayip-sahis-drone-ile-bulundu-1085853834.html
türkiye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085854531_0:71:1179:955_1920x0_80_0_0_196978c0696905c2616037cf7f8d9695.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yangın, yangın söndürme, muğla, tekne, tekne kazası
yangın, yangın söndürme, muğla, tekne, tekne kazası
Marmaris'te tur teknesi alevler içinde kaldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ahşap tur teknesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Tahliye ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla'da Kızılbük mevkisi açıklarında 'Eagle's' isimli günübirlik ahşap tur teknesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Çevredeki teknelerin de destek verdiği çalışmayla tahliye edilenler, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı iskelesine getiriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söndürme ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
Aksaz Deniz Üssü'nden de bölgeye yangın söndürme teknesi sevk edildiği öğrenildi.