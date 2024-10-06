https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/84-cm-uzunlugundaki-biyigini-kesmesi-icin-4-bin-euro-teklif-edildi-biyigim-benim-itibarim-10-bin-1088876729.html

Bıyığını kesmesi için 4 bin Euro teklif edildi: 'Bu benim itibarim, 10 bin versen de kesmem' dedi

Bıyığını kesmesi için 4 bin Euro teklif edildi: 'Bu benim itibarim, 10 bin versen de kesmem' dedi

Sputnik Türkiye

Bayburt'ta 'Pala Dayı' lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan'a, bir gurbetçi vatandaş bıyıklarını kesmesi için 4 bin euro teklifte bulundu. Yüklü miktardaki para... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T11:32+0300

2024-10-06T11:32+0300

2024-10-06T11:35+0300

türkiye

bayburt

bıyık

itibar

göçmen

euro

berber

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Bayburt'a yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta bulunan Armutlu köyünde yaşayan Bayram Aslanhan, her gün Bayburt'a gelerek, bıyıklarının bakımını yaptırıyor. 84 santimetre uzunluğundaki bıyıklarını berberi Şeref Şık'a gözü kapalı emanet eden Aslanhan, senelerdir bıyıklarının bakımını Şık'a yaptırıyor, bir tek orada tıraş oluyor. Berberde tıraş olan Aslanhan'ı gören bir gurbetçi vatandaş, 4 bin euro teklifte bulunarak, Aslanhan'ın bıyıklarını kesmesini istedi. Teklifi kabul etmesi durumunda parayı hemen hesabına aktaracak olan gurbetçinin teklifini kabul etmeyen Aslanhan, "Benim bıyıklarımı kesmem demek, itibarımı kaybetmem demek. Ne olursa olsun bu bıyıkları kesmem" ifadelerini kullandı.'10 bin euro da verse yine kesmem'Gelen teklifi geri çevirdiğini, bıyıklarını ancak ölünce berberinin keseceğini aktaran Aslanhan, "Fransa'dan gelen bir gurbetçi vatandaş ben burada tıraş olurken yanıma yaklaştı, 'Kes şunları, 4 bin euro vereyim bıyıklarını kes' dedi. Ben de dedim ki, 10 bin euroda versen kesmem. Ben bıyıklarımı kestiğim zaman kariyerimi kaybetmiş olurum. Bıyıklarımı kesersem, benim Bayburt'ta yerim olmaz, kimse beni tanımaz. Ancak ölünce keserim" ifadelerini kullandı.Berberine vasiyet etti: 'Bıyıklarımı ölünce sen keseceksin'Bıyıklarını yaşadığı sürece kesmeyeceğinin altını çizen Aslanhan, berberine vasiyet ederek, bıyıklarını onun kesmesini istedi. Berber Şeref Şık ise, pala dayının kendisine vasiyette bulunduğunu yineleyerek, "Pala amca öldüğünde bıyıklarını ben keseceğim, onun sözünü aldım. Vasiyet etti, vasiyetini aldık. Yaşadığı müddetçe bizler sevgimizi, saygımızı kendisine gösterip, bıyıklarını en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.Bıyıkların günlük ortalama maliyeti 400-450 liraBıyıkların bakımının günlük maliyetinin 400-450 lira olduğunu aktaran Şık, maliyetlerin bir hayli yükseldiğini ifade ederek, "Bıyıkların maliyeti çok yükseldi. Ortalama bir günde, bir şişe spreyi bitiriyoruz. Çünkü sürekli sudan kaynaklı bozulmalar oluyor. Bıyıkların günlük ortalama maliyeti 400-450 lirayı buluyor" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/vanda-7-bin-kisinin-katildigi-asiret-dugununde-geline-4-kilo-altin-damada-10-milyon-tl-takildi-1088875909.html

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