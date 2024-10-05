https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/zonguldakta-evinin-bahcesindeki-kadini-domuz-sanarak-oldurdu-1088856442.html
Zonguldak'ta evinin bahçesindeki kadını 'domuz' sanarak öldürdü
Zonguldak'ta evinin bahçesindeki kadını 'domuz' sanarak öldürdü
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta bir kişi, domuz zannettiğini kadını vurarak öldürdü. Gelen seslerin domuzdan kaynaklandığını sanan Serment B. (50) birkaç kez seslenmesine rağmen... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T14:57+0300
2024-10-05T14:57+0300
2024-10-05T14:57+0300
türkiye
zonguldak
domuz
cinayet
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Zonguldak'ta evinin bahçesinde ses duyan Serment B.(50) eline tüfeğine alarak bahçeye indi. Serment B., bahçesinden gürültüyü fark edince sese doğru yöneldi. Bahçesinde domuz olduğunu sanıp tüfekle ateş açtı. Serment B., sese doğru gittiğinde Senem Ç.'nin (80) kanlar içinde olduğunu gördü.Durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Senem Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Senem Ç. kurtarılamadı. Olayın ardından Serment B. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Karakolda işlemlerinin ardından Serment B. öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Serment B.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor. Senem Ç.'nin daha önce de evinde biriktirdiği çöpler nedeniyle kamuoyunda gündeme geldiği, çöplerinin de ekiplerce temizlendiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/izmir-focada-coplukte-cikan-yangin-ormana-sicradi-1088856107.html
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zonguldak, domuz, cinayet
zonguldak, domuz, cinayet
Zonguldak'ta evinin bahçesindeki kadını 'domuz' sanarak öldürdü
Zonguldak'ta bir kişi, domuz zannettiğini kadını vurarak öldürdü. Gelen seslerin domuzdan kaynaklandığını sanan Serment B. (50) birkaç kez seslenmesine rağmen karşılık verilmemesi üzerine tüfekle ateş etti.
Zonguldak'ta evinin bahçesinde ses duyan Serment B.(50) eline tüfeğine alarak bahçeye indi. Serment B., bahçesinden gürültüyü fark edince sese doğru yöneldi. Bahçesinde domuz olduğunu sanıp tüfekle ateş açtı. Serment B., sese doğru gittiğinde Senem Ç.'nin (80) kanlar içinde olduğunu gördü.
Durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Senem Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Senem Ç. kurtarılamadı.
Olayın ardından Serment B. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Karakolda işlemlerinin ardından Serment B. öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Serment B.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor. Senem Ç.'nin daha önce de evinde biriktirdiği çöpler nedeniyle kamuoyunda gündeme geldiği, çöplerinin de ekiplerce temizlendiği öğrenildi.