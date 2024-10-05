https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/zonguldakta-evinin-bahcesindeki-kadini-domuz-sanarak-oldurdu-1088856442.html

Zonguldak'ta evinin bahçesindeki kadını 'domuz' sanarak öldürdü

Zonguldak'ta evinin bahçesindeki kadını 'domuz' sanarak öldürdü

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta bir kişi, domuz zannettiğini kadını vurarak öldürdü. Gelen seslerin domuzdan kaynaklandığını sanan Serment B. (50) birkaç kez seslenmesine rağmen... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T14:57+0300

2024-10-05T14:57+0300

2024-10-05T14:57+0300

türkiye

zonguldak

domuz

cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088856288_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_a0596be53c702faaea5626896cf53ab1.jpg

Zonguldak'ta evinin bahçesinde ses duyan Serment B.(50) eline tüfeğine alarak bahçeye indi. Serment B., bahçesinden gürültüyü fark edince sese doğru yöneldi. Bahçesinde domuz olduğunu sanıp tüfekle ateş açtı. Serment B., sese doğru gittiğinde Senem Ç.'nin (80) kanlar içinde olduğunu gördü.Durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Senem Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Senem Ç. kurtarılamadı. Olayın ardından Serment B. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Karakolda işlemlerinin ardından Serment B. öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Serment B.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor. Senem Ç.'nin daha önce de evinde biriktirdiği çöpler nedeniyle kamuoyunda gündeme geldiği, çöplerinin de ekiplerce temizlendiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/izmir-focada-coplukte-cikan-yangin-ormana-sicradi-1088856107.html

türkiye

zonguldak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zonguldak, domuz, cinayet