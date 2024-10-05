https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/yuzde-25-zam-geldi-ekmegin-yeni-fiyati-belli-oldu-1088841375.html

Yüzde 25 zam geldi: Ekmeğin yeni fiyatı o ilde belli oldu

Yüzde 25 zam geldi: Ekmeğin yeni fiyatı o ilde belli oldu

Sputnik Türkiye

Bitlis'te en son 2024 Ocak ayında 6.5 liradan 8 liraya çıkarılan ekmeğe bir zam daha yapıldı. Şehir genelinde Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

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Bitlis'te 8 lira olan ekmek fiyatları komisyon toplantısında alınan zam kararı ile 10 liraya çıktı.Bitlis'te 2 Eylül 2024 tarihinde toplanan komisyon, 240 gram ekmeğin 10 TL, 1 kilogramlık ekmek fiyatını ise 41 lira 66 kuruş olarak belirleyerek, Türkiye Fırıncılar Federasyonuna bildirmişti. Fiyatı uygun bulan federasyon öneriyi kabul ederek il merkezi ve ilçelerde 8 TL'ye satılan ekmeğin artık 10 TL'ye yükseldiğini duyurdu.İstanbul, İzmir, Ankara ekmek fiyatları ne kadar?İstanbul'da 200 gram ekmek fiyatı 10 liraİzmir'de 200 gram ekmek fiyatı 10 liraAnkara'da 200 gram ekmek fiyatı 10 liraEkmek fiyatı kaç lira olacak?Ülke genelinde fırıncılar, un fiyatlarındaki artışın yanı sıra elektrik ve su faturalarına gelen zamları gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına zam talebinde bulundu. Esnaf ekmeğe en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Yüzde 25'lik zam talebi kabul edilirse 200 gram ekmeğin fiyatı 12.5 lira olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ekmege-bir-liralik-indirim-kavgasinda-baba-kiz-olduruldu-1087864542.html

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