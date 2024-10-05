https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/yuzde-25-zam-geldi-ekmegin-yeni-fiyati-belli-oldu-1088841375.html
Yüzde 25 zam geldi: Ekmeğin yeni fiyatı o ilde belli oldu
Yüzde 25 zam geldi: Ekmeğin yeni fiyatı o ilde belli oldu
Sputnik Türkiye
Bitlis'te en son 2024 Ocak ayında 6.5 liradan 8 liraya çıkarılan ekmeğe bir zam daha yapıldı. Şehir genelinde Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T00:59+0300
2024-10-05T00:59+0300
2024-10-05T01:01+0300
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Bitlis'te 8 lira olan ekmek fiyatları komisyon toplantısında alınan zam kararı ile 10 liraya çıktı.Bitlis'te 2 Eylül 2024 tarihinde toplanan komisyon, 240 gram ekmeğin 10 TL, 1 kilogramlık ekmek fiyatını ise 41 lira 66 kuruş olarak belirleyerek, Türkiye Fırıncılar Federasyonuna bildirmişti. Fiyatı uygun bulan federasyon öneriyi kabul ederek il merkezi ve ilçelerde 8 TL'ye satılan ekmeğin artık 10 TL'ye yükseldiğini duyurdu.İstanbul, İzmir, Ankara ekmek fiyatları ne kadar?İstanbul'da 200 gram ekmek fiyatı 10 liraİzmir'de 200 gram ekmek fiyatı 10 liraAnkara'da 200 gram ekmek fiyatı 10 liraEkmek fiyatı kaç lira olacak?Ülke genelinde fırıncılar, un fiyatlarındaki artışın yanı sıra elektrik ve su faturalarına gelen zamları gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına zam talebinde bulundu. Esnaf ekmeğe en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Yüzde 25'lik zam talebi kabul edilirse 200 gram ekmeğin fiyatı 12.5 lira olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ekmege-bir-liralik-indirim-kavgasinda-baba-kiz-olduruldu-1087864542.html
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200 gram ekmeğin fiyatı, ekmek fiyatları, ekmek zam, istanbul ekmek ne kadar, ankara ekmek fiyatı, izmir ekmek fiyatı
200 gram ekmeğin fiyatı, ekmek fiyatları, ekmek zam, istanbul ekmek ne kadar, ankara ekmek fiyatı, izmir ekmek fiyatı
Yüzde 25 zam geldi: Ekmeğin yeni fiyatı o ilde belli oldu
00:59 05.10.2024 (güncellendi: 01:01 05.10.2024)
Bitlis'te en son 2024 Ocak ayında 6.5 liradan 8 liraya çıkarılan ekmeğe bir zam daha yapıldı. Şehir genelinde Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından ekmek fiyatları 8 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.
Bitlis'te 8 lira olan ekmek fiyatları komisyon toplantısında alınan zam kararı ile 10 liraya çıktı.
Bitlis'te 2 Eylül 2024 tarihinde toplanan komisyon, 240 gram ekmeğin 10 TL, 1 kilogramlık ekmek fiyatını ise 41 lira 66 kuruş olarak belirleyerek, Türkiye Fırıncılar Federasyonuna bildirmişti. Fiyatı uygun bulan federasyon öneriyi kabul ederek il merkezi ve ilçelerde 8 TL'ye satılan ekmeğin artık 10 TL'ye yükseldiğini duyurdu.
İstanbul, İzmir, Ankara ekmek fiyatları ne kadar?
İstanbul'da 200 gram ekmek fiyatı 10 lira
İzmir'de 200 gram ekmek fiyatı 10 lira
Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı 10 lira
Ekmek fiyatı kaç lira olacak?
Ülke genelinde fırıncılar, un fiyatlarındaki artışın yanı sıra elektrik ve su faturalarına gelen zamları gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına zam talebinde bulundu. Esnaf ekmeğe en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Yüzde 25'lik zam talebi kabul edilirse 200 gram ekmeğin fiyatı 12.5 lira olması bekleniyor.