https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ekmege-bir-liralik-indirim-kavgasinda-baba-kiz-olduruldu-1087864542.html
Ekmeğe bir liralık indirim kavgasında baba-kız öldürüldü
Ekmeğe bir liralık indirim kavgasında baba-kız öldürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da iki market sahibi arasında ekmeğe yapılan bir liralık indirim yüzünden çıkan kavgada market sahibi baba ve kızı öldürüldü. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T14:45+0300
2024-09-10T14:45+0300
2024-09-10T14:45+0300
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esenyurt
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Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, iddiaya göre mahallede bulunan iki market arasında ekmeği 1 TL indirimli sattığı gerekçesiyle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.B., belindeki silahı çıkararak. Aytaç Ağbaba(52) ve Berivan Ağbaba'yı(24) silahla vurdu. Baba ve kız kurtarılamadıÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, hastaneye kaldırılan baba ve kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili konuşan aile yakını Osman Çimen, "Ürünleri daha uyguna satıyor diye arka sokaktaki komşusu gelmiş. 'Neden ucuza mal veriyorsun? Benim müşterilerimi çekiyorsun' diye bir tartışma olmuş. İnsanlar kavgayı ayırmış ama daha sonra cinayeti işleyen vatandaş silahını alıp geliyor vuruyor. İkisini de kaybettik" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/esenyurtta-dugunde-kavga-cikti-ortalik-savas-alanina-dondu-1087819115.html
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esenyurt, silahlı saldırgan
esenyurt, silahlı saldırgan
Ekmeğe bir liralık indirim kavgasında baba-kız öldürüldü
İstanbul'da iki market sahibi arasında ekmeğe yapılan bir liralık indirim yüzünden çıkan kavgada market sahibi baba ve kızı öldürüldü.
Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, iddiaya göre mahallede bulunan iki market arasında ekmeği 1 TL indirimli sattığı gerekçesiyle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.B., belindeki silahı çıkararak. Aytaç Ağbaba(52) ve Berivan Ağbaba'yı(24) silahla vurdu.
Baba ve kız kurtarılamadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, hastaneye kaldırılan baba ve kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili konuşan aile yakını Osman Çimen, "Ürünleri daha uyguna satıyor diye arka sokaktaki komşusu gelmiş. 'Neden ucuza mal veriyorsun? Benim müşterilerimi çekiyorsun' diye bir tartışma olmuş. İnsanlar kavgayı ayırmış ama daha sonra cinayeti işleyen vatandaş silahını alıp geliyor vuruyor. İkisini de kaybettik" dedi.