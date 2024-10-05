https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/unlu-oyuncu-daniel-day-lewise-park-cezasi-soku--1088864399.html

Ünlü oyuncu Daniel Day Lewis'e park cezası şoku

Ünlü oyuncu Daniel Day Lewis'e park cezası şoku

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Daniel Day-Lewis'in film çekimlerinde kullanılan araçlara polis park cezası kesti 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T19:14+0300

2024-10-05T19:14+0300

2024-10-05T19:14+0300

yaşam

daniel day-lewis

park cezası

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Senaryosunu 3 Oscar ödüllü Daniel Day-Lewis ve 26 yaşındaki oğlu Ronan'ın yazdığı Anemone'nun çekimlerine Chester'daki Handbridge'de başlandı.Yeni film projesinde başrollerde yer alan 67 yaşındaki Day-Lewis ve 65 yaşındaki Bean, son günlerde İngiltere'nin kuzeybatısında görüldü. Cheshire West ve Chester Belediyesi, film yapımcılarının yol kenarlarına park etme ve bazı yerlerde yol kesme başvurularını reddetti.Yoldan geçenler tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, trafik görevlilerinin yol kenarına park edilmiş araçlara ceza kestiği görüldü.Handbridge bölgesinden meclis üyesi Matt Carter, yaptığı açıklamada, belediye ile görüştüğünü ancak kendisine bu konuda yetkinin karayollarında olduğunun söylendiğini belirtti.Söz konusu filmin, Daniel Day-Lewis'in 2017 yılında oyunculuğu bırakmasından sonraki ilk uzun metrajlı çalışması olması bekleniyor.

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daniel day-lewis, park cezası