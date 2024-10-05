https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/unlu-oyuncu-daniel-day-lewise-park-cezasi-soku--1088864399.html
Ünlü oyuncu Daniel Day Lewis'e park cezası şoku
Ünlü oyuncu Daniel Day Lewis'e park cezası şoku
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Daniel Day-Lewis'in film çekimlerinde kullanılan araçlara polis park cezası kesti 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T19:14+0300
2024-10-05T19:14+0300
2024-10-05T19:14+0300
yaşam
daniel day-lewis
park cezası
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Senaryosunu 3 Oscar ödüllü Daniel Day-Lewis ve 26 yaşındaki oğlu Ronan'ın yazdığı Anemone'nun çekimlerine Chester'daki Handbridge'de başlandı.Yeni film projesinde başrollerde yer alan 67 yaşındaki Day-Lewis ve 65 yaşındaki Bean, son günlerde İngiltere'nin kuzeybatısında görüldü. Cheshire West ve Chester Belediyesi, film yapımcılarının yol kenarlarına park etme ve bazı yerlerde yol kesme başvurularını reddetti.Yoldan geçenler tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, trafik görevlilerinin yol kenarına park edilmiş araçlara ceza kestiği görüldü.Handbridge bölgesinden meclis üyesi Matt Carter, yaptığı açıklamada, belediye ile görüştüğünü ancak kendisine bu konuda yetkinin karayollarında olduğunun söylendiğini belirtti.Söz konusu filmin, Daniel Day-Lewis'in 2017 yılında oyunculuğu bırakmasından sonraki ilk uzun metrajlı çalışması olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/friends-aktoru-matthew-perrynin-olumune-neden-olan-ketamini-saglayan-doktor-sucunu-kabul-etti-1088749701.html
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daniel day-lewis, park cezası
daniel day-lewis, park cezası
Ünlü oyuncu Daniel Day Lewis'e park cezası şoku
Ünlü oyuncu Daniel Day-Lewis'in film çekimlerinde kullanılan araçlara polis park cezası kesti
Senaryosunu 3 Oscar ödüllü Daniel Day-Lewis ve 26 yaşındaki oğlu Ronan'ın yazdığı Anemone'nun çekimlerine Chester'daki Handbridge'de başlandı.
Yeni film projesinde başrollerde yer alan 67 yaşındaki Day-Lewis ve 65 yaşındaki Bean, son günlerde İngiltere'nin kuzeybatısında görüldü. Cheshire West ve Chester Belediyesi, film yapımcılarının yol kenarlarına park etme ve bazı yerlerde yol kesme başvurularını reddetti.
Yoldan geçenler tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, trafik görevlilerinin yol kenarına park edilmiş araçlara ceza kestiği görüldü.
Handbridge bölgesinden meclis üyesi Matt Carter, yaptığı açıklamada, belediye ile görüştüğünü ancak kendisine bu konuda yetkinin karayollarında olduğunun söylendiğini belirtti.
Söz konusu filmin, Daniel Day-Lewis'in 2017 yılında oyunculuğu bırakmasından sonraki ilk uzun metrajlı çalışması olması bekleniyor.