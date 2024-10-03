https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/friends-aktoru-matthew-perrynin-olumune-neden-olan-ketamini-saglayan-doktor-sucunu-kabul-etti-1088749701.html

Friends aktörü Matthew Perry'nin ölümüne neden olan ketamini sağlayan doktor suçunu kabul etti

Friends aktörü Matthew Perry'nin ölümüne neden olan ketamini sağlayan doktor suçunu kabul etti

Sputnik Türkiye

Ünlü aktör Matthew Perry, Ekim 2023'te evinde ölü bulunmuştu. Aşırı doz ketaminden öldüğü anlaşılan Perry'nin ölümüyle suçlanan 5 kişiden biri olan Dr. Mark... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T10:02+0300

2024-10-03T10:02+0300

2024-10-03T10:02+0300

yaşam

friends

matthew perry

soruşturma

doktor

suçlu

itiraf

aşırı doz

ketamin

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Friends dizisinin unutulmaz oyuncularından biri olan Matthew Perry'nin ölümü hakkında açılan soruşturmada ünlü aktörün doktoru Mark Chavez, suçunu itiraf etti.Matthew Perry'nin aşırı dozdan ölümünde suçlu olduğunu kabul eden Dr. Mark Chavez, Perry'nin ölümünde suçlanan beş kişiden biri. Perry'e yapılan otopsi sonucunda kanında yüksek doz ketamin bulunduğu ve maddenin 'akut etkilerinden' dolayı öldüğü anlaşılmıştı.Dr. Mark Chavez, bir ketamin kliniği işletiyor ve bu ketamini Dr. Salvador Plasencia'ya satıyordu. Dr Plasencia ise bunları ünlü aktör Matthew Perry'e tedarik ettiği iddia ediliyordu.54 yaşındaki aktör, Ekim 2023'te Güney Kaliforniya'daki evinin arka bahçesinde ölü bulunmuştu. Depresyon, anksiyete ve ağrı tedavisinde kullanılan ketamini yüksek dozda aldığı için ölen Perry, ölümünden önceki haftalarda asistanına ketamin sağlamasını istemiş, asistanın iki doktorla işbirliği sonucunda 50 bin dolar değerindeki ketamini Perry'e ulaştırdığına dair iddialar ortaya çıkmıştı.Dr. Chavez, polisle işbirliğinde bulunarak suçlamaları kabul etti ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu açıklandı.

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friends, matthew perry, soruşturma, doktor, suçlu, itiraf, aşırı doz, ketamin