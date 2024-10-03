https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/friends-aktoru-matthew-perrynin-olumune-neden-olan-ketamini-saglayan-doktor-sucunu-kabul-etti-1088749701.html
Friends aktörü Matthew Perry'nin ölümüne neden olan ketamini sağlayan doktor suçunu kabul etti
Friends aktörü Matthew Perry'nin ölümüne neden olan ketamini sağlayan doktor suçunu kabul etti
Sputnik Türkiye
Ünlü aktör Matthew Perry, Ekim 2023'te evinde ölü bulunmuştu. Aşırı doz ketaminden öldüğü anlaşılan Perry'nin ölümüyle suçlanan 5 kişiden biri olan Dr. Mark... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T10:02+0300
2024-10-03T10:02+0300
2024-10-03T10:02+0300
yaşam
friends
matthew perry
soruşturma
doktor
suçlu
itiraf
aşırı doz
ketamin
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Friends dizisinin unutulmaz oyuncularından biri olan Matthew Perry'nin ölümü hakkında açılan soruşturmada ünlü aktörün doktoru Mark Chavez, suçunu itiraf etti.Matthew Perry'nin aşırı dozdan ölümünde suçlu olduğunu kabul eden Dr. Mark Chavez, Perry'nin ölümünde suçlanan beş kişiden biri. Perry'e yapılan otopsi sonucunda kanında yüksek doz ketamin bulunduğu ve maddenin 'akut etkilerinden' dolayı öldüğü anlaşılmıştı.Dr. Mark Chavez, bir ketamin kliniği işletiyor ve bu ketamini Dr. Salvador Plasencia'ya satıyordu. Dr Plasencia ise bunları ünlü aktör Matthew Perry'e tedarik ettiği iddia ediliyordu.54 yaşındaki aktör, Ekim 2023'te Güney Kaliforniya'daki evinin arka bahçesinde ölü bulunmuştu. Depresyon, anksiyete ve ağrı tedavisinde kullanılan ketamini yüksek dozda aldığı için ölen Perry, ölümünden önceki haftalarda asistanına ketamin sağlamasını istemiş, asistanın iki doktorla işbirliği sonucunda 50 bin dolar değerindeki ketamini Perry'e ulaştırdığına dair iddialar ortaya çıkmıştı.Dr. Chavez, polisle işbirliğinde bulunarak suçlamaları kabul etti ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/friends-yildizi-matthew-perrynin-olumunde-sir-perdesi-aralaniyor-3-kisi-daha-gozaltina-alindi-1086911536.html
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friends, matthew perry, soruşturma, doktor, suçlu, itiraf, aşırı doz, ketamin
friends, matthew perry, soruşturma, doktor, suçlu, itiraf, aşırı doz, ketamin
Friends aktörü Matthew Perry'nin ölümüne neden olan ketamini sağlayan doktor suçunu kabul etti
Ünlü aktör Matthew Perry, Ekim 2023'te evinde ölü bulunmuştu. Aşırı doz ketaminden öldüğü anlaşılan Perry'nin ölümüyle suçlanan 5 kişiden biri olan Dr. Mark Chavez, suçlamaları kabul etti. Ketamin kliniği olan Chavez, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Friends dizisinin unutulmaz oyuncularından biri olan Matthew Perry'nin ölümü hakkında açılan soruşturmada ünlü aktörün doktoru Mark Chavez, suçunu itiraf etti.
Matthew Perry'nin aşırı dozdan ölümünde suçlu olduğunu kabul eden Dr. Mark Chavez, Perry'nin ölümünde suçlanan beş kişiden biri. Perry'e yapılan otopsi sonucunda kanında yüksek doz ketamin bulunduğu ve maddenin 'akut etkilerinden' dolayı öldüğü anlaşılmıştı.
Dr. Mark Chavez, bir ketamin kliniği işletiyor ve bu ketamini Dr. Salvador Plasencia'ya satıyordu. Dr Plasencia ise bunları ünlü aktör Matthew Perry'e tedarik ettiği iddia ediliyordu.
54 yaşındaki aktör, Ekim 2023'te Güney Kaliforniya'daki evinin arka bahçesinde ölü bulunmuştu. Depresyon, anksiyete ve ağrı tedavisinde kullanılan ketamini yüksek dozda aldığı için ölen Perry, ölümünden önceki haftalarda asistanına ketamin sağlamasını istemiş, asistanın iki doktorla işbirliği sonucunda 50 bin dolar değerindeki ketamini Perry'e ulaştırdığına dair iddialar ortaya çıkmıştı.
Dr. Chavez, polisle işbirliğinde bulunarak suçlamaları kabul etti ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu açıklandı.