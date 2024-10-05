https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/turkiyenin-ilk-astronotu-alper-gezeravci--f16-ucagi-ile-gosteri-ucusu-yapti-1088867441.html

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan, F16 uçağı ile gösteri uçuşu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan, F16 uçağı ile gösteri uçuşu

Sputnik Türkiye

Adana'da düzenlenen Teknofest'e katılan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, gösteri uçuşu yaptı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T20:45+0300

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2024-10-05T20:49+0300

yaşam

alper gezeravcı

teknofest

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, festival, Adana Havalimanı'nda devam etti.Festivalin 4'üncü gününde, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların da olduğu 18 hava gösterisi yapıldı.Gökyüzündeki performansları izleyen ziyaretçiler, paraşüt atlayışı ve helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösterilere tanık oldu.Türkiye'nin ilk astronotu, Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da F-16 uçağı ile Adana semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.Ziyaretçiler, Gezeravcı'nın havadaki performansını ilgiyle izledi, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/turk-savunma-sanayi-urunleri-teknofest-adanada-sergilendi-1088730539.html

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alper gezeravcı, teknofest