Türk savunma sanayi ürünleri TEKNOFEST Adana'da sergilendi

128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te sergilenen yerli ve milli ürünler dikkat çekti.
128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te sergilenen yerli ve milli ürünler dikkat çekti.
Türkiye'nin milli helikopter motoru var mı?
TEKNOFEST Akdeniz'de sergilenen TEI'nin geliştirdiği TEI-TS1400 Turboşaft Motoru, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri olan GÖKBEY ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Türkiye'nin milli helikopter motoru var mı?
TEKNOFEST Akdeniz'de sergilenen TEI'nin geliştirdiği TEI-TS1400 Turboşaft Motoru, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri olan GÖKBEY ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Kızılelma TEKNOFEST'te uçuş yapacak mı?
Türk Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu, radarlardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız savaş uçağı Kızılelma da TEKNOFEST'te yer aldı. Ancak uçuş ile ilgili bilgi paylaşılmadı.
Kızılelma TEKNOFEST'te uçuş yapacak mı?
Türk Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu, radarlardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız savaş uçağı Kızılelma da TEKNOFEST'te yer aldı. Ancak uçuş ile ilgili bilgi paylaşılmadı.
Türkiye'nin ilk uçak motorunu kim üretti?
Etkinlikte yer alan TEI-TF6000 Turbofan Motoru, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. tarafından üretildi. Motorun savaş uçakları, özel jet, bölgesel yolcu uçakları, 10-ton kalkış ağırlığında sivil-askeri helikopterler, hücumbot ve enerji santralleri gibi farklı millî platformlarda kullanılabileceği ifade edildi.
Türkiye'nin ilk uçak motorunu kim üretti?
Etkinlikte yer alan TEI-TF6000 Turbofan Motoru, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. tarafından üretildi. Motorun savaş uçakları, özel jet, bölgesel yolcu uçakları, 10-ton kalkış ağırlığında sivil-askeri helikopterler, hücumbot ve enerji santralleri gibi farklı millî platformlarda kullanılabileceği ifade edildi.
ANKA İHA nedir?
2000'li yılların başında taktiksel gözetim ve keşif misyonları için tasarlanan Anka da TEKNOFEST kapsamında yer aldı. TUSAŞ Anka Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen insansız hava aracı olarak savunma sanayisinde önemli bir yere imza attı. Hizmete girdiği 2003'ten beri toplam 200 bin saat uçuş gerçekleştirdi.
ANKA İHA nedir?
2000'li yılların başında taktiksel gözetim ve keşif misyonları için tasarlanan Anka da TEKNOFEST kapsamında yer aldı. TUSAŞ Anka Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen insansız hava aracı olarak savunma sanayisinde önemli bir yere imza attı. Hizmete girdiği 2003'ten beri toplam 200 bin saat uçuş gerçekleştirdi.
Cezeri uçan araba nedir?
Festivalde yer alan Cezeri, 2019 TEKNOFEST yarışmasında ilk kez tanıtıldı. Cezeri uçan araba ilk test uçuşunu 15 Eylül 2020’de gerçekleştirdi. 1 saat havada kalan aracın yollara inmesi tahminen 10-15 yılı bulacağı ifade edildi.
Cezeri uçan araba nedir?
Festivalde yer alan Cezeri, 2019 TEKNOFEST yarışmasında ilk kez tanıtıldı. Cezeri uçan araba ilk test uçuşunu 15 Eylül 2020’de gerçekleştirdi. 1 saat havada kalan aracın yollara inmesi tahminen 10-15 yılı bulacağı ifade edildi.
Türkiye'nin ilk yerli helikopter motoru nedir?
TUSAŞ ve TEI ortaklığında yapılan Türkiye'nin ilk yerli helikopter motoru T7000 TEI 701D etkinlikte tanıtıldı.
Türkiye'nin ilk yerli helikopter motoru nedir?
TUSAŞ ve TEI ortaklığında yapılan Türkiye'nin ilk yerli helikopter motoru T7000 TEI 701D etkinlikte tanıtıldı.
TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru nedir?
Türkiye'nin ilk yerli Turbodizel havacılık motoru gençler tarafından ilgi gördü. 172 beygirlik motor insansız hava araçlarının güç üretimi için tasarlandı.
TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru nedir?
Türkiye'nin ilk yerli Turbodizel havacılık motoru gençler tarafından ilgi gördü. 172 beygirlik motor insansız hava araçlarının güç üretimi için tasarlandı.