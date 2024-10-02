Türk savunma sanayi ürünleri TEKNOFEST Adana'da sergilendi

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ANKA İHA nedir?

2000'li yılların başında taktiksel gözetim ve keşif misyonları için tasarlanan Anka da TEKNOFEST kapsamında yer aldı. TUSAŞ Anka Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen insansız hava aracı olarak savunma sanayisinde önemli bir yere imza attı. Hizmete girdiği 2003'ten beri toplam 200 bin saat uçuş gerçekleştirdi.