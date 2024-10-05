https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/suriyenin-humus-kentinde-iran-destekli-gruplarin-kullandigi-askeri-havalimanina-hava-saldirisi-1088843598.html

Suriye'nin Humus kentinde, İran destekli grupların kullandığı askeri havalimanına hava saldırısı gerçekleşti

Suriye'nin Humus kentinde, İran destekli grupların kullandığı askeri havalimanına hava saldırısı gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Suriye'nin Humus kentinde bulununan Tedmur Askeri Havalimanı'na birden fazla hava saldırısı gerçekleşirken, Humus'un doğusundaki T4 Askeri Havalimanı'nda... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T04:12+0300

2024-10-05T04:12+0300

2024-10-05T04:12+0300

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suriye

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patlama

havalimanı

hava saldırısı

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Suriye'nin Humus ilinde, Beşar Esad rejiminin, yönetimini İran destekli gruplara bıraktığı Tedmur Askeri Havalimanı'na saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen hava araçları, saat 00.30 sularında Humus ilinin doğusunda Tedmur Askeri Havalimanı ve çevresinde varlık gösteren İran destekli gruplara ait askeri mühimmat deposuna birden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.Kaynaklara göre, saat 01.15 sularında ise İran destekli grupların roket geliştirme ve üretme ile mühimmat ve askeri eğitim üssü olan Humus'un doğusundaki T4 Askeri Havalimanı'nda patlama sesleri duyuldu.İsrail makamlarından veya Suriye rejimi tarafından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/suriyede-bulunan-abd-ussune-roketli-saldiri-girisimi-gerceklesti-1088841709.html

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suriye, humus, patlama, havalimanı, hava saldırısı