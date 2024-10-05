https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/suriyede-bulunan-abd-ussune-roketli-saldiri-girisimi-gerceklesti-1088841709.html
Suriye'de bulunan ABD üssüne roketli saldırı girişimi gerçekleşti
Suriye'de bulunan ABD üssüne roketli saldırı girişimi gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Deyrizor kentinde İran destekli gruplar tarafından ABD üssüne roketli saldırı girişiminde bulunuldu. Üssün hava savunma sistemlerinın roketleri imha... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T01:21+0300
2024-10-05T01:21+0300
2024-10-05T01:21+0300
dünya
suriye
deyrizor
abd
abd üssü
iran destekli milisler
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Suriye'nin Deyrizor kentinde İran destekli grupların, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Haşşam ve Murat köylerinde konuşlu İran destekli gruplar, akşam saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırı girişiminde bulundu.Üsteki hava savunma sistemleri, roketleri hedeflerine ulaşmadan imha etti. ABD'den olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-beka-vadisindeki-masnaa-sinir-kapisina-giden-yolu-vurdu-1088806377.html
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suriye, deyrizor, abd, abd üssü, iran destekli milisler
suriye, deyrizor, abd, abd üssü, iran destekli milisler
Suriye'de bulunan ABD üssüne roketli saldırı girişimi gerçekleşti
Suriye'nin Deyrizor kentinde İran destekli gruplar tarafından ABD üssüne roketli saldırı girişiminde bulunuldu. Üssün hava savunma sistemlerinın roketleri imha ettiği bilgisi verildi.
Suriye'nin Deyrizor kentinde İran destekli grupların, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Haşşam ve Murat köylerinde konuşlu İran destekli gruplar, akşam saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırı girişiminde bulundu.
Üsteki hava savunma sistemleri, roketleri hedeflerine ulaşmadan imha etti. ABD'den olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.