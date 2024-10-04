https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-beka-vadisindeki-masnaa-sinir-kapisina-giden-yolu-vurdu-1088806377.html
İsrail, yüz binlerce kişinin kullandığı Masnaa Sınır Kapısı'na giden yolu vurdu
İsrail, yüz binlerce kişinin kullandığı Masnaa Sınır Kapısı'na giden yolu vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ederken yüz binlerce kişinin kullandığı Masnaa Sınır Kapısı’na giden yollardan biri zarar gördü. Lübnan Ulaştırma Bakanı... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T11:09+0300
2024-10-04T11:09+0300
2024-10-04T11:11+0300
dünya
lübnan
israil-filistin
israil
israil ordusu (idf)
masnaa sınır kapısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088806423_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_e891d9ea4b445db58bdb76c6a78a8ad0.jpg
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, Lübnan’ın güneyine yönelik başlayan İsrail’in saldırılarının ardından yüz binlerce kişinin Suriye’ye geçmek için kullandığı yollardan birinin saldırıda zarar gördüğünü açıkladı. Yolda 4 metre genişliğinde bir çukur açıldığını belirten Bakan Hamieh, yolun Beka Vadisi’ndeki, Lübnan-Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı’na yakın olduğunu ifade ederek yolun trafiğe kapandığını ifade etti.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askeri sözcüsü dün Hizbullah'ıın Lübnan'a askeri malzeme taşımak için geçidi kullandığını iddia etmişti. Ancak Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamieh "İşgalcinin, geçiş noktalarından silah getirmek için kullanıldığı yönündeki iddialarının hiçbir gerçekliği yoktur ve bunu sivilleri bombalamak için bir bahane olarak kullanmaktadır" diyerek İsrail’i yalanlamıştı.Ulaştırma Bakanı Hamieh, dün basına yaptığı açıklamada Lübnan’daki ulaştırma altyapısıyla ilgili şunları kaydetmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/lubnanda-5-hastane-tahliye-edildi-37-klinik-kapandi-28-saglik-calisani-oldu-1088802878.html
lübnan
israil
masnaa sınır kapısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088806423_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_22bcf85f84b38da4b46efcf084cc3855.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), masnaa sınır kapısı
lübnan, israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), masnaa sınır kapısı
İsrail, yüz binlerce kişinin kullandığı Masnaa Sınır Kapısı'na giden yolu vurdu
11:09 04.10.2024 (güncellendi: 11:11 04.10.2024)
İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ederken yüz binlerce kişinin kullandığı Masnaa Sınır Kapısı’na giden yollardan biri zarar gördü. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, yolun trafiğe ve geçişe kapandığını duyurdu.
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, Lübnan’ın güneyine yönelik başlayan İsrail’in saldırılarının ardından yüz binlerce kişinin Suriye’ye geçmek için kullandığı yollardan birinin saldırıda zarar gördüğünü açıkladı. Yolda 4 metre genişliğinde bir çukur açıldığını belirten Bakan Hamieh, yolun Beka Vadisi’ndeki, Lübnan-Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı’na yakın olduğunu ifade ederek yolun trafiğe kapandığını ifade etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askeri sözcüsü dün Hizbullah'ıın Lübnan'a askeri malzeme taşımak için geçidi kullandığını iddia etmişti. Ancak Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamieh "İşgalcinin, geçiş noktalarından silah getirmek için kullanıldığı yönündeki iddialarının hiçbir gerçekliği yoktur ve bunu sivilleri bombalamak için bir bahane olarak kullanmaktadır" diyerek İsrail’i yalanlamıştı.
Ulaştırma Bakanı Hamieh, dün basına yaptığı açıklamada Lübnan’daki ulaştırma altyapısıyla ilgili şunları kaydetmişti:
“Masnaa Sınır Kapısı da dahil olmak üzere tüm deniz, hava ve kara geçişleri, gümrük, kamu güvenliği, Lübnan Ordusu ve yetkili resmi daireler de dahil olmak üzere Lübnan idari ve güvenlik kurumları tarafından izlenmektedir.”