https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-beka-vadisindeki-masnaa-sinir-kapisina-giden-yolu-vurdu-1088806377.html

İsrail, yüz binlerce kişinin kullandığı Masnaa Sınır Kapısı'na giden yolu vurdu

İsrail, yüz binlerce kişinin kullandığı Masnaa Sınır Kapısı'na giden yolu vurdu

Sputnik Türkiye

İsrail’in Lübnan’a saldırıları devam ederken yüz binlerce kişinin kullandığı Masnaa Sınır Kapısı’na giden yollardan biri zarar gördü. Lübnan Ulaştırma Bakanı... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T11:09+0300

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israil

israil ordusu (idf)

masnaa sınır kapısı

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Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, Lübnan’ın güneyine yönelik başlayan İsrail’in saldırılarının ardından yüz binlerce kişinin Suriye’ye geçmek için kullandığı yollardan birinin saldırıda zarar gördüğünü açıkladı. Yolda 4 metre genişliğinde bir çukur açıldığını belirten Bakan Hamieh, yolun Beka Vadisi’ndeki, Lübnan-Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı’na yakın olduğunu ifade ederek yolun trafiğe kapandığını ifade etti.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askeri sözcüsü dün Hizbullah'ıın Lübnan'a askeri malzeme taşımak için geçidi kullandığını iddia etmişti. Ancak Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamieh "İşgalcinin, geçiş noktalarından silah getirmek için kullanıldığı yönündeki iddialarının hiçbir gerçekliği yoktur ve bunu sivilleri bombalamak için bir bahane olarak kullanmaktadır" diyerek İsrail’i yalanlamıştı.Ulaştırma Bakanı Hamieh, dün basına yaptığı açıklamada Lübnan’daki ulaştırma altyapısıyla ilgili şunları kaydetmişti:

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lübnan, israil-filistin, israil, israil ordusu (idf), masnaa sınır kapısı