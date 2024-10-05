https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/suriye-israilin-masnaa-sinir-kapisina-yonelik-saldirisini-kinadi-1088843925.html

Suriye İsrail’in Masnaa Sınır Kapısı’na yönelik saldırısını kınadı

Suriye İsrail’in Masnaa Sınır Kapısı’na yönelik saldırısını kınadı

Sputnik Türkiye

Lübnan ve Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı’na yönelik İsrail saldırısına Suriye'den tepki geldi. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T04:34+0300

2024-10-05T04:34+0300

2024-10-05T04:34+0300

dünya

hava saldırısı

hava saldırıları

suriye

masnaa sınır kapısı

lübnan

israil

göç

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Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Masnaa Sınır Kapısı’nın İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ı terk etmeye çalışan yerinden edilmiş yüz binlerce Lübnan ve Suriye vatandaşının kullandığı 'hayati arter' olduğu belirtilerek, İsrail'in bu sınıra erişimi kestiği vurgulandı.İsrail’e saldırılarını durdurma, uluslararası topluma ise İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutma çağrısı yapılan açıklamada, "Suriye, sivil savunma ekiplerini ve insani yardım çalışanlarını bile etkilemeye başlayan bu dizginlenemez Siyonist suçu kınıyor” ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-beka-vadisindeki-masnaa-sinir-kapisina-giden-yolu-vurdu-1088806377.html

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masnaa sınır kapısı

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hava saldırısı, hava saldırıları, suriye, masnaa sınır kapısı, lübnan, israil, göç