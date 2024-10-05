https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/suriye-israilin-masnaa-sinir-kapisina-yonelik-saldirisini-kinadi-1088843925.html
Suriye İsrail’in Masnaa Sınır Kapısı’na yönelik saldırısını kınadı
Suriye İsrail’in Masnaa Sınır Kapısı’na yönelik saldırısını kınadı
Sputnik Türkiye
Lübnan ve Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı’na yönelik İsrail saldırısına Suriye'den tepki geldi. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T04:34+0300
2024-10-05T04:34+0300
2024-10-05T04:34+0300
dünya
hava saldırısı
hava saldırıları
suriye
masnaa sınır kapısı
lübnan
israil
göç
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Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Masnaa Sınır Kapısı’nın İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ı terk etmeye çalışan yerinden edilmiş yüz binlerce Lübnan ve Suriye vatandaşının kullandığı 'hayati arter' olduğu belirtilerek, İsrail'in bu sınıra erişimi kestiği vurgulandı.İsrail’e saldırılarını durdurma, uluslararası topluma ise İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutma çağrısı yapılan açıklamada, "Suriye, sivil savunma ekiplerini ve insani yardım çalışanlarını bile etkilemeye başlayan bu dizginlenemez Siyonist suçu kınıyor” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-beka-vadisindeki-masnaa-sinir-kapisina-giden-yolu-vurdu-1088806377.html
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hava saldırısı, hava saldırıları, suriye, masnaa sınır kapısı, lübnan, israil, göç
hava saldırısı, hava saldırıları, suriye, masnaa sınır kapısı, lübnan, israil, göç
Suriye İsrail’in Masnaa Sınır Kapısı’na yönelik saldırısını kınadı
Lübnan ve Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı’na yönelik İsrail saldırısına Suriye'den tepki geldi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Masnaa Sınır Kapısı’nın İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ı terk etmeye çalışan yerinden edilmiş yüz binlerce Lübnan ve Suriye vatandaşının kullandığı 'hayati arter' olduğu belirtilerek, İsrail'in bu sınıra erişimi kestiği vurgulandı.
İsrail’e saldırılarını durdurma, uluslararası topluma ise İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutma çağrısı yapılan açıklamada, "Suriye, sivil savunma ekiplerini ve insani yardım çalışanlarını bile etkilemeye başlayan bu dizginlenemez Siyonist suçu kınıyor” ifadeleri kullanıldı.