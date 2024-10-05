https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/sila-bebegin-durumu-ciddiyetini-koruyor-artik-ilaclara-da-tepki-vermiyor-1088859404.html

Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor: Artık ilaçlara da tepki vermiyor

Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor: Artık ilaçlara da tepki vermiyor

Sputnik Türkiye

Şiddete ve cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. 28 gündür tedavisi süren küçük bebeğin artık ilaçlara da tepki vermediğini... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T17:02+0300

2024-10-05T17:02+0300

2024-10-05T17:26+0300

türkiye

tekirdağ

sıla bebek

çocuk istismarı

çocuğa şiddet

çocuk tacizi

çocuklara cinsel taciz

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddete ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin tedavisi devam ediyor. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 28 gündür tedavisine devam edilen küçük bebek artık ilaçlara da tepki vermiyor. Ne olmuştu?Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'yı, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.Soruşturma kapsamında anne, birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/sila-bebegin-saglik-durumunu-teyzesi-acikladi-iyilesme-yok-ve-kotuye-gidiyor-1088662638.html

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tekirdağ, sıla bebek, çocuk istismarı, çocuğa şiddet, çocuk tacizi, çocuklara cinsel taciz