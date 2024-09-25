Cinayetle suçlanan siyahi imam, savcıların 'masum' olabileceği iddialarına rağmen idam edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Arolat’ın ölümüyle gündem olan ‘atom serumu’ nedir? Michael Jackson’ın ilaç kokteyli ile benzerlik var mı?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi: Türkiye’nin NATO ile tüm ilişkisi kesilmeli
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Hakan Fidan Şam ile muhalefet arasında uzlaşıdan söz etmeye devam ederse, sürecin neticeye ulaşacağını düşünmüyorum’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Çöp cezası, fotoğraf intikamı mı?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
19:18
4 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
19:30
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşiydi
19:47
10 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
20:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrail, şu anda üç hatta dört ayrı cephede birden savaşıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail ve Hizbullah arasında yeni savaş başladı mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
GSM ve internet ücretleri cep yakıyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cinayetle-suclanan-siyahi-imam-savcilarin-masum-olabilecegi-iddialarina-ragmen-idam-edildi-1088416147.html
Cinayetle suçlanan siyahi imam, savcıların 'masum' olabileceği iddialarına rağmen idam edildi
Cinayetle suçlanan siyahi imam, savcıların 'masum' olabileceği iddialarına rağmen idam edildi
Sputnik Türkiye
ABD'de 26 yıl önce işlenen bir cinayet sonrasında ölüm cezasına çarptırılan ama yeni kanıtlarla 'masum da olabileceği' savcılar tarafından belirtilen siyahi... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T11:21+0300
2024-09-25T11:21+0300
dünya
abd
missouri
idam cezası
yargı
yargılama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/18/1060315068_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_657cc685cced6508f315a37c833802de.jpg
Missouri'de 1998'de işlenen bir cinayet için ölüm cezasına çarptırılan ve Bonne Terre Hapishanesi'nde yatan 55 yaşındaki İmam Williams dün yerel saatle 18.10'da zehirli iğne yöntemiyle infaz edildi.DNA kayıtları uyuşmadıSavcılar, yeni kanıtların, cinayetteki DNA kayıtlarının Williams'ınkiyle eşleşmediğini ortaya koyduğunu belirtirken mahkeme, infaz kararının uygulanması yönünde karar aldı.Mahkemenin açıklamasında, söz konusu kanıtların 'ne alternatif bir failin varlığını gösterdiği ne de Williams'ın katil olduğunu dışladığı' belirtildi.Missouri Valisi Mike Parson da mahkumun idamına ilişkin, 'Hiçbir jüri üyesi veya yargıç Williams'ın masumiyet iddiasını inandırıcı bulmadı' iddiasında bulundu.ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), infazı kınadı.Ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Vali Mike Parson bu gece masum bir adamın idam edilmesine utanç verici biçimde izin verdi. Bu kusurlu, ırkçı, insanlık dışı uygulamayı kesin olarak ortadan kaldırmalıyız. Kudretinle uyu, Marcellus Williams." dedi.2001'de ölüm cezasına çarptırılmıştıWilliams, 1998'de işlenen bir cinayetten dolayı yargılanarak 2001'de ölüm cezasına çarptırılmıştı.Williams'ın yargılaması sırasında parayla tutulmuş 2 sanığın dinlenmesi, cinayete dair adli hiçbir kanıtın ortaya konulamaması, ayrıca 12 kişilik jüri heyetinin 11'inin beyazlardan oluşması tartışma konusu olmuştu.2017'de yapılan DNA tahlilinde de olay yerinde bulunan örneklerle Williams'ın örnekleri eşleşmemişti.ABD’deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü CAIR, Williams'ın infazının durdurulması için başlattığı kampanyada 50 bine yakın imza toplamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/abdde-48-yil-cezaevinde-kaldiktan-sonra-aklanan-adama-715-milyon-dolar-tazminat--1086891458.html
missouri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/18/1060315068_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_745f96fea3602cf989c635a55e7cf97a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, missouri, idam cezası, yargı, yargılama
abd, missouri, idam cezası, yargı, yargılama

Cinayetle suçlanan siyahi imam, savcıların 'masum' olabileceği iddialarına rağmen idam edildi

11:21 25.09.2024
© Fotolia / Wernerimageskelepçe - kadın
kelepçe - kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© Fotolia / Wernerimages
Abone ol
ABD'de 26 yıl önce işlenen bir cinayet sonrasında ölüm cezasına çarptırılan ama yeni kanıtlarla 'masum da olabileceği' savcılar tarafından belirtilen siyahi imam idam edildi.
Missouri'de 1998'de işlenen bir cinayet için ölüm cezasına çarptırılan ve Bonne Terre Hapishanesi'nde yatan 55 yaşındaki İmam Williams dün yerel saatle 18.10'da zehirli iğne yöntemiyle infaz edildi.

DNA kayıtları uyuşmadı

Savcılar, yeni kanıtların, cinayetteki DNA kayıtlarının Williams'ınkiyle eşleşmediğini ortaya koyduğunu belirtirken mahkeme, infaz kararının uygulanması yönünde karar aldı.
Mahkemenin açıklamasında, söz konusu kanıtların 'ne alternatif bir failin varlığını gösterdiği ne de Williams'ın katil olduğunu dışladığı' belirtildi.
Missouri Valisi Mike Parson da mahkumun idamına ilişkin, 'Hiçbir jüri üyesi veya yargıç Williams'ın masumiyet iddiasını inandırıcı bulmadı' iddiasında bulundu.
ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), infazı kınadı.
Ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Vali Mike Parson bu gece masum bir adamın idam edilmesine utanç verici biçimde izin verdi. Bu kusurlu, ırkçı, insanlık dışı uygulamayı kesin olarak ortadan kaldırmalıyız. Kudretinle uyu, Marcellus Williams." dedi.

2001'de ölüm cezasına çarptırılmıştı

Williams, 1998'de işlenen bir cinayetten dolayı yargılanarak 2001'de ölüm cezasına çarptırılmıştı.
Williams'ın yargılaması sırasında parayla tutulmuş 2 sanığın dinlenmesi, cinayete dair adli hiçbir kanıtın ortaya konulamaması, ayrıca 12 kişilik jüri heyetinin 11'inin beyazlardan oluşması tartışma konusu olmuştu.
2017'de yapılan DNA tahlilinde de olay yerinde bulunan örneklerle Williams'ın örnekleri eşleşmemişti.
ABD’deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü CAIR, Williams'ın infazının durdurulması için başlattığı kampanyada 50 bine yakın imza toplamıştı.
Ray Simmons - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
DÜNYA
ABD'de 48 yıl cezaevinde kaldıktan sonra aklanan adam, 7.15 milyon dolar tazminat kazandı
15 Ağustos, 18:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала