https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/rusyanin-uc-bolgesinde-gece-10-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1088844351.html
Rusya’nın üç bölgesinde gece 10 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’nın üç bölgesinde gece 10 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin batısındaki Belgorod, Voronej ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracını (İHA)... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T08:31+0300
2024-10-05T08:31+0300
2024-10-05T08:43+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
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hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece 10 adet uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun bu girişimini engellediğini kaydeden Bakanlık, Belgorod Bölgesi’nde 7, Kursk Bölgesi’nde 2 ve Voronej Bölgesi’de 1 İHA’nın imha edildiğini bildirdi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/stoltenberg-kiev-bolgesel-gercekleri-kabul-etmeyi-dusunmeli-1088840576.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, voronej, kursk
Rusya’nın üç bölgesinde gece 10 Ukrayna İHA’sı imha edildi
08:31 05.10.2024 (güncellendi: 08:43 05.10.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin batısındaki Belgorod, Voronej ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece 10 adet uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun bu girişimini engellediğini kaydeden Bakanlık, Belgorod Bölgesi’nde 7, Kursk Bölgesi’nde 2 ve Voronej Bölgesi’de 1 İHA’nın imha edildiğini bildirdi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.