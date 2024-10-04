https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/stoltenberg-kiev-bolgesel-gercekleri-kabul-etmeyi-dusunmeli-1088840576.html

Stoltenberg: Kiev bölgesel gerçekleri kabul etmeyi düşünmeli

Stoltenberg: Kiev bölgesel gerçekleri kabul etmeyi düşünmeli

Sputnik Türkiye

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kiev'in toprak kaybıyla ilgili reel durumu kabul etmesi gerektiğini belirtti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T23:21+0300

2024-10-04T23:21+0300

2024-10-04T23:21+0300

ukrayna krizi

jens stoltenberg

nato

ukrayna

kiev

finlandiya

sovyetler birliği

savaş

moskova

vladimir putin

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Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik olası seçenekleri değerlendiren Stoltenberg, Sovyet-Finlandiya savaşı deneyimine dikkat çekerek, Kiev'in mevcut bölgesel gerçekleri tanımayı düşünmesi gerektiğini belirtti.Financial Times gazetesinin aktardığına göre Stoltenberg, "Finlandiya 1939'da Sovyetler Birliği'yle savaştı. Savaş, Finlandiya'nın topraklarının yüzde 10'unu kaybetmesiyle sona erdi" dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu belirtmişti. Rus lider, bunun için Ukrayna birliklerinin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmeleri, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, Ukrayna'nın tarafsız, blok dışı, nükleer silahsız olması ve doğal olarak Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rus-ordusu-bir-haftada-6-yerlesimi-ele-gecirdi-17-bin-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi-1088819942.html

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jens stoltenberg, nato, ukrayna, kiev, finlandiya, sovyetler birliği, savaş, moskova, vladimir putin, rusya