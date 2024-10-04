https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/stoltenberg-kiev-bolgesel-gercekleri-kabul-etmeyi-dusunmeli-1088840576.html
Stoltenberg: Kiev bölgesel gerçekleri kabul etmeyi düşünmeli
Stoltenberg: Kiev bölgesel gerçekleri kabul etmeyi düşünmeli
Sputnik Türkiye
Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kiev'in toprak kaybıyla ilgili reel durumu kabul etmesi gerektiğini belirtti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T23:21+0300
2024-10-04T23:21+0300
2024-10-04T23:21+0300
ukrayna krizi
jens stoltenberg
nato
ukrayna
kiev
finlandiya
sovyetler birliği
savaş
moskova
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084917778_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_131a809b560ed4b3ef91c23c746b9b0b.jpg
Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik olası seçenekleri değerlendiren Stoltenberg, Sovyet-Finlandiya savaşı deneyimine dikkat çekerek, Kiev'in mevcut bölgesel gerçekleri tanımayı düşünmesi gerektiğini belirtti.Financial Times gazetesinin aktardığına göre Stoltenberg, "Finlandiya 1939'da Sovyetler Birliği'yle savaştı. Savaş, Finlandiya'nın topraklarının yüzde 10'unu kaybetmesiyle sona erdi" dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu belirtmişti. Rus lider, bunun için Ukrayna birliklerinin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmeleri, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, Ukrayna'nın tarafsız, blok dışı, nükleer silahsız olması ve doğal olarak Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rus-ordusu-bir-haftada-6-yerlesimi-ele-gecirdi-17-bin-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi-1088819942.html
ukrayna
kiev
finlandiya
sovyetler birliği
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084917778_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d4174359d42d6e5e77c63cb5710f1ae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jens stoltenberg, nato, ukrayna, kiev, finlandiya, sovyetler birliği, savaş, moskova, vladimir putin, rusya
jens stoltenberg, nato, ukrayna, kiev, finlandiya, sovyetler birliği, savaş, moskova, vladimir putin, rusya
Stoltenberg: Kiev bölgesel gerçekleri kabul etmeyi düşünmeli
Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kiev'in toprak kaybıyla ilgili reel durumu kabul etmesi gerektiğini belirtti.
Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik olası seçenekleri değerlendiren Stoltenberg, Sovyet-Finlandiya savaşı deneyimine dikkat çekerek, Kiev'in mevcut bölgesel gerçekleri tanımayı düşünmesi gerektiğini belirtti.
Financial Times gazetesinin aktardığına göre Stoltenberg, "Finlandiya 1939'da Sovyetler Birliği'yle savaştı. Savaş, Finlandiya'nın topraklarının yüzde 10'unu kaybetmesiyle sona erdi" dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu belirtmişti. Rus lider, bunun için Ukrayna birliklerinin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmeleri, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, Ukrayna'nın tarafsız, blok dışı, nükleer silahsız olması ve doğal olarak Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.