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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/stoltenberg-kiev-bolgesel-gercekleri-kabul-etmeyi-dusunmeli-1088840576.html
Stoltenberg: Kiev bölgesel gerçekleri kabul etmeyi düşünmeli
Stoltenberg: Kiev bölgesel gerçekleri kabul etmeyi düşünmeli
Sputnik Türkiye
Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kiev'in toprak kaybıyla ilgili reel durumu kabul etmesi gerektiğini belirtti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T23:21+0300
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ukrayna krizi
jens stoltenberg
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sovyetler birliği
savaş
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Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik olası seçenekleri değerlendiren Stoltenberg, Sovyet-Finlandiya savaşı deneyimine dikkat çekerek, Kiev'in mevcut bölgesel gerçekleri tanımayı düşünmesi gerektiğini belirtti.Financial Times gazetesinin aktardığına göre Stoltenberg, "Finlandiya 1939'da Sovyetler Birliği'yle savaştı. Savaş, Finlandiya'nın topraklarının yüzde 10'unu kaybetmesiyle sona erdi" dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu belirtmişti. Rus lider, bunun için Ukrayna birliklerinin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmeleri, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, Ukrayna'nın tarafsız, blok dışı, nükleer silahsız olması ve doğal olarak Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rus-ordusu-bir-haftada-6-yerlesimi-ele-gecirdi-17-bin-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi-1088819942.html
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jens stoltenberg, nato, ukrayna, kiev, finlandiya, sovyetler birliği, savaş, moskova, vladimir putin, rusya
jens stoltenberg, nato, ukrayna, kiev, finlandiya, sovyetler birliği, savaş, moskova, vladimir putin, rusya

Stoltenberg: Kiev bölgesel gerçekleri kabul etmeyi düşünmeli

23:21 04.10.2024
© AA / Dursun AydemirNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA / Dursun Aydemir
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Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kiev'in toprak kaybıyla ilgili reel durumu kabul etmesi gerektiğini belirtti.
Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik olası seçenekleri değerlendiren Stoltenberg, Sovyet-Finlandiya savaşı deneyimine dikkat çekerek, Kiev'in mevcut bölgesel gerçekleri tanımayı düşünmesi gerektiğini belirtti.
Financial Times gazetesinin aktardığına göre Stoltenberg, "Finlandiya 1939'da Sovyetler Birliği'yle savaştı. Savaş, Finlandiya'nın topraklarının yüzde 10'unu kaybetmesiyle sona erdi" dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yoldan çözümüne açık olduğunu belirtmişti. Rus lider, bunun için Ukrayna birliklerinin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmeleri, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, Ukrayna'nın tarafsız, blok dışı, nükleer silahsız olması ve doğal olarak Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.
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