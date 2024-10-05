Donald Trump: Başkan olduğum gibi orduyu 'woke' generallerden kurtaracağım

Yeniden saygı duyulan bir ülke olmalıyız. Biliyorsunuz, Viktor Orban var, o Macaristan’ın başkanı, çok güçlü ve sert bir adam ama en önemlisi çok zeki biri. Onlar ‘Neden dünya bu halde? Orta Doğu patlamak üzere, Rusya ve Ukrayna büyük bir felakete yol açabilir’ diyorlar. Nükleer silahlar hakkında konuşuyorsunuz, bu tam bir felaket olabilir. Neden bu halde? O diyor ki, ‘Trump’ı tekrar Beyaz Saray’a getirirseniz, her şey sona erecek ve barış olacak.’

Biliyorsunuz, dört yıl boyunca savaşımız olmadı, terörizmimiz olmadı, hiçbir şeyimiz olmadı. Size tam olarak ne dediğini söylemeyeceğim, belki söylerim ama o dedi ki, ‘Çünkü Trump’tan korkuyorlardı.’ Bunu ben söylemek istemiyorum ama muhtemelen benden korkuyorlardı çünkü deli olduğumu düşünüyorlardı. Bu, onların düşünmesi gereken iyi bir şey, değil mi? Asker, bu iyi bir şey. Dediler ki, ‘Bu adam deli.’ Ama hayır, dedi ki, ‘Trump’ı tekrar Beyaz Saray’a koyarsanız, tüm bu şeyler iyileşecek.’

7 Ekim’deki İsrail saldırısı asla olmazdı. Hatırlayın, İran iflas etmişti, Hizbullah’a para vermiyorlardı, kimseye para vermiyorlardı. Onlar terör delegeleri olarak adlandırılıyorlar, birçok farklı isim ama her zaman terör. Hamas’a para yoktu ve şimdi bakın, hiçbir saldırımız yoktu, terörizm yoktu, dört yıl boyunca hiçbir şeyimiz yoktu. Dört yıl boyunca bunun hakkında konuşmak istedim ama bu akıllıca olmazdı, değil mi Robert? Bu akıllıca olmazdı, o yüzden yapmadım. Ama şimdi çok konuşuyorum. Hiçbir saldırımız olmadı, hiçbir şey olmadı. Bu şeyler olmadı. I

IŞİD’i yendik bu arada, IŞİD’i aldık, dört hafta içinde yendik. Beş yıl sürmesi gerekiyordu, biz bunu dört haftada yaptık. Ordumuzu yeniden inşa ettim ve harika bir ordumuz var. Harika generallerimiz var, bu arada televizyon generalleri değil, gerçek generaller. General Raisin Cane gibi. Raisin Cane’i biliyorsunuz, değil mi? Ama IŞİD’i hızlıca yendik, beş yıl sürecek denildi ama biz bunu dört haftada yaptık. Harika bir ordumuz var ve (woke) olmayan bir ordumuz var. Üst kademede birkaç uyanık kişi olabilir ama onları o kadar hızlı görevden alacağız ki başınız dönecek.”