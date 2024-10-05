Donald Trump: Başkan olduğum gibi orduyu 'woke' generallerden kurtaracağım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çekirdek enflasyon dirençliyse enflasyonun aşağı doğru gelmesi beklenemez'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Cem Garipoğlu vakası, ülkede adalete bakışın da bir yansıması’
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
ASM’lerde ödeme yönteminde değişiklik öngören taslağa hekimlerden tepki geldi
12:06
81 dk
HABER MASASI
Türkiye'de kumarhaneler 1998 yılında kapatıldı
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Hafta sonu Bursa'da yapılacak 11. Eker I Run maratonu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
İmam Hatip'te kopya istismar
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
19:21
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
23 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
20:04
5 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
20:23
3 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
20:48
4 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
07:35
2 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
07:50
2 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
08:10
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
08:32
3 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
09:20
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
09:32
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
09:45
3 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
10:05
4 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
10:20
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
10:33
1 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
10:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
11:11
7 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
11:34
5 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
11:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
12:08
1 dk
SESLİ HABER
Besici buzağı doğunca gördüğü manzara karşısında hayrete düştü
12:15
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
16:09
1 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
16:23
2 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
16:37
1 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
17:23
3 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
17:36
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
18:17
4 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
19:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
21:17
1 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
21:37
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
22:08
1 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
22:52
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/donald-trump-baskan-oldugum-gibi-orduyu-woke-generallerden-kurtaracagim--1088846653.html
Donald Trump: Başkan olduğum gibi orduyu 'woke' generallerden kurtaracağım
Donald Trump: Başkan olduğum gibi orduyu 'woke' generallerden kurtaracağım
Sputnik Türkiye
Başkanlık seçimlerine 32 kalmış iken, Donald Trump Kuzey Karolina'da miting düzenledi. Trump, Biden'ın vaktinin çoğunu plajda uyuyarak geçirdiğini ve orduyu... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T10:11+0300
2024-10-05T10:11+0300
dünya
abd
abd seçimleri
abd ordusu
woke
donald trump
kamala harris
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081328847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_025a77aa65c5e649e3289529b6500336.jpg
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina’da düzenlediği bir kampanya etkinliğinde, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemine olan hayranlığını dile getirerek, ABD için de benzer bir sistem kurulmasını istediğini belirtti. Trump, “Demir Kubbe’yi seviyorum, biz de sahip olmalıyız. Neden bizim de bir Demir Kubbe’miz olmasın?” diyerek İsrail’in savunma sisteminin etkinliğini övdü. İsrail’e İran tarafından fırlatılan yüzlerce füzenin neredeyse tamamının durdurulduğunu belirten Trump, böyle bir sistemin ABD için de gerekliliğine vurgu yaptı.'Biden vaktinin çoğunu plajda uyuyarak geçiriyor'Trump, etkinlik sırasında 'Sleepy Joe' olarak seslendiği (Uykucu Joe) yönelik eleştirilerde de bulundu. Biden’ın başkanlık döneminin büyük bir kısmını tatilde geçirdiğini belirten Trump, “Bu adam plajda uyuyarak zaman geçiriyor. Kameraların önünde uyuyan birini hiç görmedim,” dedi. Trump, Biden’ın liderlik eksikliğini vurgularken, kendisinin sürekli düşündüğünü ve ülke için nasıl daha iyi işler yapabileceğini planladığını dile getirdi.Biden’ın dış politikalarını da eleştiren Trump, şunları şöyledi: '5 yılda yenilebilir denilen IŞİD'in 4 haftada yendik'Trump, konuşmasında başkanlığı dönemindeki başarılarına da değinerek, IŞİD’i dört hafta içinde yendiklerini iddia etti. Askeriyeyi yeniden inşa ettiğini ve ordunun güçlü olduğunu belirten Trump, “Gerçek generallerle çalıştık, televizyonda görünenlerle değil,” dedi ve ordu içindeki 'woke' olarak tanımladığı kişileri hızla görevden alacağını söyledi.Trump, dış politikada güçlü bir duruş sergilemesinin barış getirdiğini savunarak, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/cem-garipoglunun-mezarindan-cikan-naylon-poset-icin-harekete-gectiler-kusku-uyandirdi-1088846474.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081328847_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe660966cb0aeb48d82a0dd9463ceb25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd seçimleri, abd ordusu, woke, donald trump, kamala harris
abd, abd seçimleri, abd ordusu, woke, donald trump, kamala harris

Donald Trump: Başkan olduğum gibi orduyu 'woke' generallerden kurtaracağım

10:11 05.10.2024
© AP Photo / Chris CarlsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Chris Carlson
Abone ol
Başkanlık seçimlerine 32 kalmış iken, Donald Trump Kuzey Karolina'da miting düzenledi. Trump, Biden'ın vaktinin çoğunu plajda uyuyarak geçirdiğini ve orduyu wokeism'den kurtacağını açıkladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina’da düzenlediği bir kampanya etkinliğinde, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemine olan hayranlığını dile getirerek, ABD için de benzer bir sistem kurulmasını istediğini belirtti. Trump, “Demir Kubbe’yi seviyorum, biz de sahip olmalıyız. Neden bizim de bir Demir Kubbe’miz olmasın?” diyerek İsrail’in savunma sisteminin etkinliğini övdü. İsrail’e İran tarafından fırlatılan yüzlerce füzenin neredeyse tamamının durdurulduğunu belirten Trump, böyle bir sistemin ABD için de gerekliliğine vurgu yaptı.

'Biden vaktinin çoğunu plajda uyuyarak geçiriyor'

Trump, etkinlik sırasında 'Sleepy Joe' olarak seslendiği (Uykucu Joe) yönelik eleştirilerde de bulundu. Biden’ın başkanlık döneminin büyük bir kısmını tatilde geçirdiğini belirten Trump, “Bu adam plajda uyuyarak zaman geçiriyor. Kameraların önünde uyuyan birini hiç görmedim,” dedi. Trump, Biden’ın liderlik eksikliğini vurgularken, kendisinin sürekli düşündüğünü ve ülke için nasıl daha iyi işler yapabileceğini planladığını dile getirdi.
Biden’ın dış politikalarını da eleştiren Trump, şunları şöyledi:

Şu anda gidişat, Ukrayna ile Rusya'ya bakın, bu bir felaket. Orta Doğu'ya bakın, her yer patlıyor. Ve öyle insanlarımız var ki. Bakın, bir başkanımız var. Zamanının çoğunu sahilde uyuyarak geçiriyor. Kamera karşısında uyuyabilen bir adam görmemiştim. Bunu düşünen var mı? Ben o kadar çok uyumam. Dönüp duruyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Hep düşünüyorum. Siz hiç böyle yapar mısınız? Terliyorsun, düşünüyorsun ve bunu nasıl yeneceğini bulmaya çalışıyorsun. Bakıyorum, ülkemizi nasıl harika yapacağız diye.

Bu adam hiçbir şey yokmuş gibi sahilde uyuyakalıyor. Keşke benim de böyle bir yeteneğim olsaydı. Bu onda olup bende olmayan bir yetenek. Ve sahip olmayı isterdim. Biraz fazladan uyku işime yarayabilir.

'5 yılda yenilebilir denilen IŞİD'in 4 haftada yendik'

Trump, konuşmasında başkanlığı dönemindeki başarılarına da değinerek, IŞİD’i dört hafta içinde yendiklerini iddia etti. Askeriyeyi yeniden inşa ettiğini ve ordunun güçlü olduğunu belirten Trump, “Gerçek generallerle çalıştık, televizyonda görünenlerle değil,” dedi ve ordu içindeki 'woke' olarak tanımladığı kişileri hızla görevden alacağını söyledi.
Trump, dış politikada güçlü bir duruş sergilemesinin barış getirdiğini savunarak, şunları söyledi:

Yeniden saygı duyulan bir ülke olmalıyız. Biliyorsunuz, Viktor Orban var, o Macaristan’ın başkanı, çok güçlü ve sert bir adam ama en önemlisi çok zeki biri. Onlar ‘Neden dünya bu halde? Orta Doğu patlamak üzere, Rusya ve Ukrayna büyük bir felakete yol açabilir’ diyorlar. Nükleer silahlar hakkında konuşuyorsunuz, bu tam bir felaket olabilir. Neden bu halde? O diyor ki, ‘Trump’ı tekrar Beyaz Saray’a getirirseniz, her şey sona erecek ve barış olacak.’

Biliyorsunuz, dört yıl boyunca savaşımız olmadı, terörizmimiz olmadı, hiçbir şeyimiz olmadı. Size tam olarak ne dediğini söylemeyeceğim, belki söylerim ama o dedi ki, ‘Çünkü Trump’tan korkuyorlardı.’ Bunu ben söylemek istemiyorum ama muhtemelen benden korkuyorlardı çünkü deli olduğumu düşünüyorlardı. Bu, onların düşünmesi gereken iyi bir şey, değil mi? Asker, bu iyi bir şey. Dediler ki, ‘Bu adam deli.’ Ama hayır, dedi ki, ‘Trump’ı tekrar Beyaz Saray’a koyarsanız, tüm bu şeyler iyileşecek.’

7 Ekim’deki İsrail saldırısı asla olmazdı. Hatırlayın, İran iflas etmişti, Hizbullah’a para vermiyorlardı, kimseye para vermiyorlardı. Onlar terör delegeleri olarak adlandırılıyorlar, birçok farklı isim ama her zaman terör. Hamas’a para yoktu ve şimdi bakın, hiçbir saldırımız yoktu, terörizm yoktu, dört yıl boyunca hiçbir şeyimiz yoktu. Dört yıl boyunca bunun hakkında konuşmak istedim ama bu akıllıca olmazdı, değil mi Robert? Bu akıllıca olmazdı, o yüzden yapmadım. Ama şimdi çok konuşuyorum. Hiçbir saldırımız olmadı, hiçbir şey olmadı. Bu şeyler olmadı. I

IŞİD’i yendik bu arada, IŞİD’i aldık, dört hafta içinde yendik. Beş yıl sürmesi gerekiyordu, biz bunu dört haftada yaptık. Ordumuzu yeniden inşa ettim ve harika bir ordumuz var. Harika generallerimiz var, bu arada televizyon generalleri değil, gerçek generaller. General Raisin Cane gibi. Raisin Cane’i biliyorsunuz, değil mi? Ama IŞİD’i hızlıca yendik, beş yıl sürecek denildi ama biz bunu dört haftada yaptık. Harika bir ordumuz var ve (woke) olmayan bir ordumuz var. Üst kademede birkaç uyanık kişi olabilir ama onları o kadar hızlı görevden alacağız ki başınız dönecek.”

Cem Garipoğlu mezar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
TÜRKİYE
Cem Garipoğlu’nun mezarından çıkan naylon poşet için harekete geçtiler: 'Kuşku uyandırdı'
10:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала