https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/rusya-buyukelcisi-antonov-abddeki-gorevini-tamamladi-1088868737.html
Rusya Büyükelçisi Antonov ABD'deki görevini tamamladı
Rusya Büyükelçisi Antonov ABD'deki görevini tamamladı
Sputnik Türkiye
Anatoliy Antonov’un Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak görevini tamamladığı bildirildi. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T21:55+0300
2024-10-05T21:55+0300
2024-10-05T21:54+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
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Washington'daki Rusya Büyükelçiliği'nin Sputnik’e verdiği bilgiye göre Anatoliy Antonov, Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak görevini tamamladı. Diplomatın uçağının ABD’den yerel saatle 15.00'te (TSİ 22.00) kalkacağı belirtildi.Büyükelçilik ayrıca, bazı Telegram kanallarında Antonov'un Rusya Güvenlik Konseyi’nde görev alacağı yönündeki iddiaları spekülasyon olarak nitelendirdi.Antonov’un ABD'deki görevini tamamladığı bilgisi Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı.Anatoliy Antonov, 2017 yılında ABD'ye büyükelçi olarak atandı. 2011-2016 yılları arasında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, 2016-2017 yılları arasında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/rusyadan-abdye-nukleer-deneme-uyarisi-baslarlarsa-biz-hemen-karsilik-veririz-1088847081.html
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anatoliy antonov, rusya'nın abd büyükelçiliği, washington, rusya güvenlik konseyi, rusya dışişleri bakanlığı, telegram
anatoliy antonov, rusya'nın abd büyükelçiliği, washington, rusya güvenlik konseyi, rusya dışişleri bakanlığı, telegram
Rusya Büyükelçisi Antonov ABD'deki görevini tamamladı
Anatoliy Antonov’un Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak görevini tamamladığı bildirildi.
Washington'daki Rusya Büyükelçiliği'nin Sputnik’e verdiği bilgiye göre Anatoliy Antonov, Rusya'nın ABD Büyükelçisi olarak görevini tamamladı. Diplomatın uçağının ABD’den yerel saatle 15.00'te (TSİ 22.00) kalkacağı belirtildi.
Büyükelçilik ayrıca, bazı Telegram kanallarında Antonov'un Rusya Güvenlik Konseyi’nde görev alacağı yönündeki iddiaları spekülasyon olarak nitelendirdi.
Antonov’un ABD'deki görevini tamamladığı bilgisi Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı.
Anatoliy Antonov, 2017 yılında ABD'ye büyükelçi olarak atandı. 2011-2016 yılları arasında Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, 2016-2017 yılları arasında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.