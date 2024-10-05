https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/rus-ordusu-donetskte-bir-koyun-daha-kontrolunu-sagladi-1088852635.html

Rus ordusu Donetsk'te bir köyün daha kontrolünü sağladı

Rus ordusu Donetsk'te bir köyün daha kontrolünü sağladı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T13:02+0300

2024-10-05T13:02+0300

2024-10-05T13:56+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetks Halk Cumhuriyeti’nin Jelannoye Vtoroye köyünü ele geçirdi. Üç karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 755 asker kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 115 askerini etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı ve düşman güçleri bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 405 asker ve bir savaş aracı kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun dört karşı saldırısı püskürtülürken 490 askeri etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı bir Bradley ve bir HMMWV zırhlı savaş araçları imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşmanın kaybı 110 asker olarak gerçekleşti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken 50 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri sekiz adet ABD yapımı HIMARS füzesi, üç adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası ve 55 insansız hava aracını engelledi.Ukraynalı güçler Rusya sınırını geçmeye çalışınca 50 kişi kaybettiRusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nin Novıy Put yerleşim birimi yönünde Rusya sınırını geçmeye yönelik iki girişiminin püskürtüldüğünü duyurdu.Ayrıca üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna birliklerinin son bir günde 400’ün üzerinde asker, bir tank ve 15 zırhlı savaş aracı kaybettiği bildirilirken 17 Ukraynalı askerin de teslim olduğu kaydedildi.Açıklamaya göre Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırının ardından şimdiye kadar toplamda 20 bin 650’nin üzerinde asker, 136 tank ve bin 49 zırhlı savaş aracı kaybetti.Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/rusyanin-uc-bolgesinde-gece-10-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1088844351.html

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