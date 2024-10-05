https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/binlerce-gosterici-pariste--ve-londrada-filistin-ve-lubnan-icin-yurudu-1088865483.html

Binlerce gösterici Paris'te ve Londra'da Filistin ve Lübnan için yürüdü

Binlerce gösterici Paris'te ve Londra'da Filistin ve Lübnan için yürüdü

Sputnik Türkiye

Paris ve Londra'da bir araya gelen onbinlerce kişi İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan için yürüdü. Göstericiler İsrail'e silah satışının... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T19:59+0300

2024-10-05T19:59+0300

2024-10-05T19:59+0300

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Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını istedilerEllerinde Filistin ve Lübnan bayrakları ile "İsrail'i silahlandırmaya son verin" ve "Emperyalizme karşı direniş" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin" ve "Hepimiz Beyrut'un evlatlarıyız" sloganları attı. Omuzlarında siyah ve kırmızı renklerde kefiye takan göstericiler, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını talep etti.Bir kişi, gösteriye elinde Kubbetu's Sahra Camisi'nin maketiyle katılırken bir diğer gösterici eylem boyunca Filistin'i temsilen karpuz maketi taşıdı. Bazı eylemciler, bir McDonald's şubesinin vitrinine "Filistin yaşayacak" ve "Gazze'deki katliamı durdurun" yazılı çıkartmalar yapıştırarak bu markayı boykot etme çağrısında bulundu.Sesimiz duyulmuyorGöstericilerden Lina Bertin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1 yıldır devam etmesini "utanç verici" bulduğunu belirtti. Bertin, İsrail'i destekleyen markaları boykot etmekten başka elinden gelen bir şey olmadığını belirterek, "Daha fazla ne yapabilirim bilmiyorum. 1 yıl oldu, çok uzun bir süre. Sesimiz duyulmuyor." dedi. Lina Bertin, Avrupa ülkelerinin İsrail'i finanse etmeyi durdurması ve Tel Aviv hükümeti ile olan bağlarını kesmesi gerektiğini vurguladı.Silah satışının durdurulmasını istedilerLondra'da da yüz binlerce kişi İsrail'in Gazze saldırılarının birinci yılında Gazze'de ve Lübnan'da acil ateşkes ile İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurma çağrısıyla yürüdü.Başkent Londra'daki Russell Meydanı'nda toplanan eylemciler, yaklaşık 3 kilometrelik güzergahı takip ederek Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplandı. İsrail'in Gazze saldırılarının başlangıcından bu yana bir grup Filistin destekçisi ve barış yanlısı sivil toplum örgütünün çağrısıyla gerçekleştirilen 20'inci ulusal eyleme eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da katıldı.Yürüyüşün sona erdiği Downin Sokağı girişinde kurulan platformdan göstericilere seslenen Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, son bir yıldır geçen her an İsrail'in bir savaş suçu işlendiğini kaydetti.Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf da konuşmasında önceki hükümette yer alan Muhafazakar Partili siyasetçilere seslenerek, "Bu yürüyüşleri nasıl nefret yürüyüşü olarak tanımlarsınız? Bu insanlar milletimizin vicdanını temsil etmek için toplandı." ifadelerini kullandı.Yürüyüşün organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası, İsrail'in Gazze saldırılarının 1. yılında yapılan eyleme 300 bin kişiden fazla göstericinin katıldığını açıkladı.

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