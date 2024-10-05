https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/resmi-gazetede-yayimlandi-lubnan-ve-pakistan-buyukelciliklerine-atama-gerceklestirildi-1088840876.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Lübnan ve Pakistan Büyükelçiliklerine atama gerçekleştirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Lübnan ve Pakistan Büyükelçiliklerine atama gerçekleştirildi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Lübnan ve Pakistan Büyükelçiliklerine atama gerçekleştirildi. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T00:16+0300

2024-10-05T00:16+0300

2024-10-05T00:49+0300

türkiye

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Resmi Gazete'de yayınlanan 5 Ekim 2024 tarihli karara göre Türkiye'nin Lübnan Büyükelçiliğine Murat Lütem atanırken, Pakistan Büyükelçiliğine İrfan Neziroğlu atandı.Ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep Kızıltan ve İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ atandı.Diğer atamalar neler?Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit Fidan atandı.Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine Yalçın Gemici atandı.Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Behçet Bakır atandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliklere, Müfettişler Hüseyin Gökçe, Emrah Yıldırım, Ulaş Kırlı, Çağrı Büyük, Nesimi Üstün, Baybara Yemliha, Ferhat Mişe, Yağmur Venüs Toprak Öztürk ve Onur Bayrak getirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise Personel Genel Müdürü Adem Dinç görevden alındı. Yerine ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Seyfullah Arslantürk atandı.Vakıflar Genel Müdürlüklerine yapılan atamalarVakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliklerine ise Adnan Er ve Mevlüt Çam atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/cumhurbaskanligi-tarafindan-yapilan-atama-kararlari-resmi-gazetede--1088792810.html

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