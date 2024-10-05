https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/resmi-gazetede-yayimlandi-lubnan-ve-pakistan-buyukelciliklerine-atama-gerceklestirildi-1088840876.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Lübnan ve Pakistan Büyükelçiliklerine atama gerçekleştirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Lübnan ve Pakistan Büyükelçiliklerine atama gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Lübnan ve Pakistan Büyükelçiliklerine atama gerçekleştirildi. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T00:16+0300
2024-10-05T00:16+0300
2024-10-05T00:49+0300
türkiye
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Resmi Gazete'de yayınlanan 5 Ekim 2024 tarihli karara göre Türkiye'nin Lübnan Büyükelçiliğine Murat Lütem atanırken, Pakistan Büyükelçiliğine İrfan Neziroğlu atandı.Ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep Kızıltan ve İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ atandı.Diğer atamalar neler?Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit Fidan atandı.Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine Yalçın Gemici atandı.Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Behçet Bakır atandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliklere, Müfettişler Hüseyin Gökçe, Emrah Yıldırım, Ulaş Kırlı, Çağrı Büyük, Nesimi Üstün, Baybara Yemliha, Ferhat Mişe, Yağmur Venüs Toprak Öztürk ve Onur Bayrak getirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise Personel Genel Müdürü Adem Dinç görevden alındı. Yerine ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Seyfullah Arslantürk atandı.Vakıflar Genel Müdürlüklerine yapılan atamalarVakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliklerine ise Adnan Er ve Mevlüt Çam atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/cumhurbaskanligi-tarafindan-yapilan-atama-kararlari-resmi-gazetede--1088792810.html
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Lübnan ve Pakistan Büyükelçiliklerine atama gerçekleştirildi
00:16 05.10.2024 (güncellendi: 00:49 05.10.2024)
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Lübnan ve Pakistan Büyükelçiliklerine atama gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan 5 Ekim 2024 tarihli karara göre Türkiye'nin Lübnan Büyükelçiliğine Murat Lütem atanırken, Pakistan Büyükelçiliğine İrfan Neziroğlu atandı.
Ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep Kızıltan ve İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ atandı.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit Fidan atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine Yalçın Gemici atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Behçet Bakır atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliklere, Müfettişler Hüseyin Gökçe, Emrah Yıldırım, Ulaş Kırlı, Çağrı Büyük, Nesimi Üstün, Baybara Yemliha, Ferhat Mişe, Yağmur Venüs Toprak Öztürk ve Onur Bayrak getirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise Personel Genel Müdürü Adem Dinç görevden alındı. Yerine ise aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Seyfullah Arslantürk atandı.
Vakıflar Genel Müdürlüklerine yapılan atamalar
Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek,
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar,
Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk
Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç,
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Adem Bozkurt,
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Halil Alper,
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Hüseyin Uysal ve
Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık görevden alınarak yerine Kastamonu İl Gençlik ve Spor Müdürü Reşat Asrak atandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliklerine ise Adnan Er ve Mevlüt Çam atandı.