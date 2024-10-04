https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/cumhurbaskanligi-tarafindan-yapilan-atama-kararlari-resmi-gazetede--1088792810.html

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T01:10+0300

2024-10-04T01:10+0300

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Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Mehmet Yılmaz atandı.Danıştay Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu seçildi.Karaloğlu'nun Danıştay Üyesi olarak seçilmesinin ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne de Hasan Yıldırım atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/merkez-bankasi-baskani-karahandan-kkm-hesaplarinin-kapatilmasiyla-ilgili-aciklama-biraz-daha-1088789993.html

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