https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/cumhurbaskanligi-tarafindan-yapilan-atama-kararlari-resmi-gazetede--1088792810.html
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T01:10+0300
2024-10-04T01:10+0300
2024-10-04T02:14+0300
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Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Mehmet Yılmaz atandı.Danıştay Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu seçildi.Karaloğlu'nun Danıştay Üyesi olarak seçilmesinin ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne de Hasan Yıldırım atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/merkez-bankasi-baskani-karahandan-kkm-hesaplarinin-kapatilmasiyla-ilgili-aciklama-biraz-daha-1088789993.html
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resmi gazete atama, atama kararları, cumhurbaşkanlığı atama kararları
resmi gazete atama, atama kararları, cumhurbaşkanlığı atama kararları
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de
01:10 04.10.2024 (güncellendi: 02:14 04.10.2024)
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Karaoğlu'nun yerine ise Hasan Yıldırım atanırken, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Mehmet Yılmaz geldi.
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Mehmet Yılmaz atandı.
Danıştay Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu seçildi.
Karaloğlu'nun Danıştay Üyesi olarak seçilmesinin ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne de Hasan Yıldırım atandı.