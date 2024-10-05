https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/netanyahu-israilin-iranin-saldirisina-karsilik-verme-hakki-var-ve-bunu-yapacagiz-1088871475.html

Netanyahu: İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık verme hakkı var ve bunu yapacağız

Netanyahu: İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık verme hakkı var ve bunu yapacağız

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık verme görevi ve hakkına sahip olduğunu belirtti. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T22:34+0300

2024-10-05T22:34+0300

2024-10-05T22:51+0300

dünya

benyamin netanyahu

israil

iran

füze saldırısı

karşılık

balistik füze

israil ordusu

görev

hak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_923c3158f036db86bf74ef84d0b4e7e5.png

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık verme görevi ve hakkına sahip olduğunu ve bunu yerine getireceğini söyledi.Netanyahu, “İran iki kez topraklarımıza ve şehirlerimize yüzlerce füze fırlatarak tarihin en büyük balistik füze saldırılarından birini gerçekleştirdi. Dünyada hiçbir ülke kendi şehirlerine ve vatandaşlarına yönelik böyle bir saldırıya izin vermez, bu İsrail devlet için de geçerli. İsrail'in kendisini savunma ve bu saldırılara karşılık verme sorumluluğu ve hakkı var ve bunu yapacağız” dedi.‘İsrail, silah ambargosu uygulamak isteyen ülkelerin yardımı olmadan da kazanır’İsrail'in bölgedeki İran yanlısı güçlere karşı, İsrail’e silah ambargosu uygulama gerekliliğinden bahseden Batılı ülkelerin yardımı olmadan da zafer kazanacağını vurgulayan Netanyahu, “İsrail, İran'ın başını çektiği barbar güçlere karşı savaşırken, tüm uygar ülkelerin kararlılıkla İsrail'in yanında durması gerekiyor. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve diğer Batılı liderler şimdi İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunuyor. Yazıklar olsun onlara. İsrail onların desteği olsa da olmasa da kazanacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Inter radyosuna demecinde Gazze Şeridi'nde askeri operasyonlar yürütmek için kullanılan silahların İsrail'e tedarikinin durdurulması çağrısında bulunarak, böyle bir adımın bölgedeki durumun çözümü için bir öncelik olduğunu dile getirmişti.İran, 1 Ekim'de İsrail'e ikinci kez büyük bir füze saldırısı gerçekleştirmiş ve bunu bir meşru müdafaa eylemi olarak nitelendirmişti. İsrail ordusu yetkilileri, yaklaşık 180 balistik füzenin ateşlendiğini ve bunların çoğunun imha edildiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/lubnan-guvenlik-kaynaklari-duyurdu-safiyuddin-ile-dunden-bu-yana-irtibat-kurulamiyor-1088868315.html

israil

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benyamin netanyahu, israil, iran, füze saldırısı, karşılık, balistik füze, israil ordusu, görev, hak