https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/netanyahu-israilin-iranin-saldirisina-karsilik-verme-hakki-var-ve-bunu-yapacagiz-1088871475.html
Netanyahu: İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık verme hakkı var ve bunu yapacağız
Netanyahu: İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık verme hakkı var ve bunu yapacağız
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık verme görevi ve hakkına sahip olduğunu belirtti. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T22:34+0300
2024-10-05T22:34+0300
2024-10-05T22:51+0300
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benyamin netanyahu
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füze saldırısı
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israil ordusu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık verme görevi ve hakkına sahip olduğunu ve bunu yerine getireceğini söyledi.Netanyahu, “İran iki kez topraklarımıza ve şehirlerimize yüzlerce füze fırlatarak tarihin en büyük balistik füze saldırılarından birini gerçekleştirdi. Dünyada hiçbir ülke kendi şehirlerine ve vatandaşlarına yönelik böyle bir saldırıya izin vermez, bu İsrail devlet için de geçerli. İsrail'in kendisini savunma ve bu saldırılara karşılık verme sorumluluğu ve hakkı var ve bunu yapacağız” dedi.‘İsrail, silah ambargosu uygulamak isteyen ülkelerin yardımı olmadan da kazanır’İsrail'in bölgedeki İran yanlısı güçlere karşı, İsrail’e silah ambargosu uygulama gerekliliğinden bahseden Batılı ülkelerin yardımı olmadan da zafer kazanacağını vurgulayan Netanyahu, “İsrail, İran'ın başını çektiği barbar güçlere karşı savaşırken, tüm uygar ülkelerin kararlılıkla İsrail'in yanında durması gerekiyor. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve diğer Batılı liderler şimdi İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunuyor. Yazıklar olsun onlara. İsrail onların desteği olsa da olmasa da kazanacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Inter radyosuna demecinde Gazze Şeridi'nde askeri operasyonlar yürütmek için kullanılan silahların İsrail'e tedarikinin durdurulması çağrısında bulunarak, böyle bir adımın bölgedeki durumun çözümü için bir öncelik olduğunu dile getirmişti.İran, 1 Ekim'de İsrail'e ikinci kez büyük bir füze saldırısı gerçekleştirmiş ve bunu bir meşru müdafaa eylemi olarak nitelendirmişti. İsrail ordusu yetkilileri, yaklaşık 180 balistik füzenin ateşlendiğini ve bunların çoğunun imha edildiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/lubnan-guvenlik-kaynaklari-duyurdu-safiyuddin-ile-dunden-bu-yana-irtibat-kurulamiyor-1088868315.html
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benyamin netanyahu, israil, iran, füze saldırısı, karşılık, balistik füze, israil ordusu, görev, hak
benyamin netanyahu, israil, iran, füze saldırısı, karşılık, balistik füze, israil ordusu, görev, hak
Netanyahu: İsrail'in İran'ın saldırısına karşılık verme hakkı var ve bunu yapacağız
22:34 05.10.2024 (güncellendi: 22:51 05.10.2024)
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık verme görevi ve hakkına sahip olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık verme görevi ve hakkına sahip olduğunu ve bunu yerine getireceğini söyledi.
Netanyahu, “İran iki kez topraklarımıza ve şehirlerimize yüzlerce füze fırlatarak tarihin en büyük balistik füze saldırılarından birini gerçekleştirdi. Dünyada hiçbir ülke kendi şehirlerine ve vatandaşlarına yönelik böyle bir saldırıya izin vermez, bu İsrail devlet için de geçerli. İsrail'in kendisini savunma ve bu saldırılara karşılık verme sorumluluğu ve hakkı var ve bunu yapacağız” dedi.
‘İsrail, silah ambargosu uygulamak isteyen ülkelerin yardımı olmadan da kazanır’
İsrail'in bölgedeki İran yanlısı güçlere karşı, İsrail’e silah ambargosu uygulama gerekliliğinden bahseden Batılı ülkelerin yardımı olmadan da zafer kazanacağını vurgulayan Netanyahu, “İsrail, İran'ın başını çektiği barbar güçlere karşı savaşırken, tüm uygar ülkelerin kararlılıkla İsrail'in yanında durması gerekiyor. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve diğer Batılı liderler şimdi İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunuyor. Yazıklar olsun onlara. İsrail onların desteği olsa da olmasa da kazanacak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Inter radyosuna demecinde Gazze Şeridi'nde askeri operasyonlar yürütmek için kullanılan silahların İsrail'e tedarikinin durdurulması çağrısında bulunarak, böyle bir adımın bölgedeki durumun çözümü için bir öncelik olduğunu dile getirmişti.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e ikinci kez büyük bir füze saldırısı gerçekleştirmiş ve bunu bir meşru müdafaa eylemi olarak nitelendirmişti. İsrail ordusu yetkilileri, yaklaşık 180 balistik füzenin ateşlendiğini ve bunların çoğunun imha edildiğini belirtmişti.