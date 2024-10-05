https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/lubnan-guvenlik-kaynaklari-duyurdu-safiyuddin-ile-dunden-bu-yana-irtibat-kurulamiyor-1088868315.html
Lübnan güvenlik kaynakları duyurdu: 'Safiyuddin ile dünden bu yana irtibat kurulamıyor'
Lübnan güvenlik kaynakları duyurdu: 'Safiyuddin ile dünden bu yana irtibat kurulamıyor'
Sputnik Türkiye
Lübnanlı ismi açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, İsrail’in Perşembe günü Lübnan’da bir yeraltı sığınağına düzenlediği saldırıda hedef aldığı Haşim Safiyuddin... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T21:29+0300
2024-10-05T21:29+0300
2024-10-05T21:29+0300
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İsrail’in Perşembe günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiyeh bölgesinde bir yeraltı sığınağına düzenlediği saldırının ardından Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in durumu belirsizliğini koruyor. Lübnanlı güvenlik kaynakları bugün yaptıkları açıklamada, dünden bu yana Safiyuddin ile irtibat kurulamadığını belirtti. İsmi açıklanmayan kaynaklar, kurtarma ekiplerinin İsrail saldırıları nedeniyle bölge taraması yapamadığını söyledi.Haşim Safiyuddin kimdir?Hizbullah'ın ikinci komutanı ve kurucu ortağı olduğu ifade edilen Haşim Safiyuddin 1964 yılında Güney Lübnan'da doğdu. Aynı zamanda Hasan Nasrallah'ın kuzeni olan Safiyuddin, onun 'gölgesi' olarak görülüyordu.Fiziki yapısı itibarıyla Nasrallah'a benzeyen ve onun gibi konuştuğu ifade edilen Safiyuddin eğitimini İran'ın Kum şehrinde tamamladı.Ardından 1994 yılında Hizbullah'ın Beyrut Bölge Başkanlığı birimine atanan Safiyuddin, 1995 yılında ise Hizbullah'ın askeri faaliyetleri icra eden birimin başına atandı.Kum'dan döndükten sonra Hizbullah'ın hükümete eşdeğer Yürütme Konseyi'nin başkanlığını üstlenen Safiyuddin, böylece iç politikaların uygulanmasından ve partinin idari yapısının geliştirilmesinden ve partinin yurtiçi ve yurtdışındaki, özellikle Arap dünyası, Afrika ve Latin Amerika'daki kurumlarını, fonlarını ve yatırımlarını denetlemekten sorumlu oldu.Haşim Safiyuddin'in oğlu Reza, bu yıllarda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep ile evlendi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-medyasi-nasrallahin-ardindan-lider-olmasi-beklenen-hasim-safiyuddin-de-oldugunu-duyurdu--1088855785.html
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iran, haşim safiyuddin, lübnan, israil, israil-filistin
iran, haşim safiyuddin, lübnan, israil, israil-filistin
Lübnan güvenlik kaynakları duyurdu: 'Safiyuddin ile dünden bu yana irtibat kurulamıyor'
Lübnanlı ismi açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, İsrail’in Perşembe günü Lübnan’da bir yeraltı sığınağına düzenlediği saldırıda hedef aldığı Haşim Safiyuddin ile dünden bu yana irtibat kurulamadığını belirtti.
İsrail’in Perşembe günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiyeh bölgesinde bir yeraltı sığınağına düzenlediği saldırının ardından Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in durumu belirsizliğini koruyor.
Lübnanlı güvenlik kaynakları bugün yaptıkları açıklamada, dünden bu yana Safiyuddin ile irtibat kurulamadığını belirtti. İsmi açıklanmayan kaynaklar, kurtarma ekiplerinin İsrail saldırıları nedeniyle bölge taraması yapamadığını söyledi.
Hizbullah'ın ikinci komutanı ve kurucu ortağı olduğu ifade edilen Haşim Safiyuddin 1964 yılında Güney Lübnan'da doğdu. Aynı zamanda Hasan Nasrallah'ın kuzeni olan Safiyuddin, onun 'gölgesi' olarak görülüyordu.
Fiziki yapısı itibarıyla Nasrallah'a benzeyen ve onun gibi konuştuğu ifade edilen Safiyuddin eğitimini İran'ın Kum şehrinde tamamladı.
Ardından 1994 yılında Hizbullah'ın Beyrut Bölge Başkanlığı birimine atanan Safiyuddin, 1995 yılında ise Hizbullah'ın askeri faaliyetleri icra eden birimin başına atandı.
Kum'dan döndükten sonra Hizbullah'ın hükümete eşdeğer Yürütme Konseyi'nin başkanlığını üstlenen Safiyuddin, böylece iç politikaların uygulanmasından ve partinin idari yapısının geliştirilmesinden ve partinin yurtiçi ve yurtdışındaki, özellikle Arap dünyası, Afrika ve Latin Amerika'daki kurumlarını, fonlarını ve yatırımlarını denetlemekten sorumlu oldu.
Haşim Safiyuddin'in oğlu Reza, bu yıllarda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep ile evlendi