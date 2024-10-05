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Meteoroloji saat verdi: Birçok kente gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi: Birçok kente gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Hava sıcaklıkları son günlerde artarak mevsim normalleri üzerine çıktı. Meteoroloji'den hafta sonu için hem sıcaklık hem de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T09:24+0300
2024-10-05T09:27+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
sağanak yağış
istanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ekim'e ilişkin hava durumunu yayımladı. Türkiye genelinde yağışsız geçen hafta geride kalıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hava sıcaklığının 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin haritalı tahminine göre de İstanbul'da pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluMUĞLA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 27°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 20°CAz bulutluKARS °C, 18°CAz bulutluMALATYA °C, 26°CAz bulutluVAN °C, 21°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açık
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Meteoroloji saat verdi: Birçok kente gök gürültülü sağanak yağış geliyor

09:24 05.10.2024 (güncellendi: 09:27 05.10.2024)
© AAMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
© AA
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Hava sıcaklıkları son günlerde artarak mevsim normalleri üzerine çıktı. Meteoroloji'den hafta sonu için hem sıcaklık hem de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı sağanak yağışın etkisi altına girecek. Pazartesi günü ise İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ekim'e ilişkin hava durumunu yayımladı. Türkiye genelinde yağışsız geçen hafta geride kalıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hava sıcaklığının 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin haritalı tahminine göre de İstanbul'da pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Az bulutlu

KARS °C, 18°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu

VAN °C, 21°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
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İstanbul ve birçok kente gök gürültülü sağanak geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların düşüşü için tarih verdi
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