https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/meteoroloji-saat-verdi-bircok-kente-gok-gurultulu-saganak-yagis-geliyor-1088844614.html

Meteoroloji saat verdi: Birçok kente gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji saat verdi: Birçok kente gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Hava sıcaklıkları son günlerde artarak mevsim normalleri üzerine çıktı. Meteoroloji'den hafta sonu için hem sıcaklık hem de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T09:24+0300

2024-10-05T09:24+0300

2024-10-05T09:27+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

sağanak yağış

istanbul

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ekim'e ilişkin hava durumunu yayımladı. Türkiye genelinde yağışsız geçen hafta geride kalıyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, hava sıcaklığının 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin haritalı tahminine göre de İstanbul'da pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluMUĞLA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 27°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 20°CAz bulutluKARS °C, 18°CAz bulutluMALATYA °C, 26°CAz bulutluVAN °C, 21°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/istanbul-ve-bircok-kente-gok-gurultulu-saganak-geliyor-prof-dr-orhan-sen-sicakliklarin-dususu-icin-1088774224.html

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