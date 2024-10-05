https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/aracin-hakimiyetini-kaybetti-giselerdeki-beton-duvara-carpti-1088860732.html
Aracın hakimiyetini kaybetti, gişelerdeki beton duvara çarptı
Aracın hakimiyetini kaybetti, gişelerdeki beton duvara çarptı
Sputnik Türkiye
Bolu'da otoyol gişelerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü yaşamını yitirdi. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T17:34+0300
2024-10-05T17:34+0300
2024-10-05T17:34+0300
türkiye
bolu
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trafik kazası
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Kaza Anadolu Otoyolu’nun Gerede gişelerinde meydana geldi. Bolu istikametine giden Ekrem Çebi(72) idaresindeki 34 YH 860 plakalı otomobil, otoyol gişelerine geldiği sırada aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç gişelerin beton duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ekrem Çebi olay yerinde yaşamını yitirirken eşi Nigar Çebi(73) yaralandı. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaşlı kadın itfaiye ekibi tarafından sevk edildiği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/e-5te-pikapla-cok-sayida-araca-carpti-polis-ekipleri-sevk-edildi-1088826281.html
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bolu, gerede, trafik kazası
bolu, gerede, trafik kazası
Aracın hakimiyetini kaybetti, gişelerdeki beton duvara çarptı
Bolu'da otoyol gişelerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza Anadolu Otoyolu’nun Gerede gişelerinde meydana geldi.
Bolu istikametine giden Ekrem Çebi(72) idaresindeki 34 YH 860 plakalı otomobil, otoyol gişelerine geldiği sırada aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç gişelerin beton duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ekrem Çebi olay yerinde yaşamını yitirirken eşi Nigar Çebi(73) yaralandı.
İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaşlı kadın itfaiye ekibi tarafından sevk edildiği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.